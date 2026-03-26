2026年3月26日のヘッドラインニュース

よく創作である『もし記憶を残したまま時間が戻ったとしたらあの人と上手に付き合えるのか』っていう話。戻ったとしても、きっとウブな自分を当時相手も好いてくれていたのであって、結局は上手くいかないんだろうなと思う。だからあの時はあれが自分のベストな行動だったんだと考えるようにしてる。