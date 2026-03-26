ヘッドライン

2026年3月26日のヘッドラインニュース


高橋留美子さんの漫画を原作として、2024年から完全新作的TVアニメが2シリーズ放送された『らんま1/2』の第3期制作が決定し、第1弾PVが公開されました。PVでは、乱馬のライバル・良牙がシャンプーのおばばから必殺技「爆砕点穴」の修行をつけられている様子が描写されています。

TVアニメ「らんま1/2」第3期 第1弾PV ／ "Ranma1/2" Season 3 Trailer 1 - YouTube

©高橋留美子・小学館／「らんま1/2」製作委員会

アニメ『らんま1/2』第3期は2026年10月から日本テレビ系で放送スタート。また、放送直後からNetflixで独占配信されることになっています。

ちなみに、過去の同月同日にはこんな記事を掲載していました。

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◆ネタ（メモ・その他いろいろ）



◆サイエンス（科学・学問・テクノロジー）
写真特集：カンボジアで新種の生物11種見つかる(1/9) - CNN.co.jp

日本のCO2濃度、過去最高更新　地球温暖化の主要因、気象庁 | NEWSjp

４月開学「武雄アジア大学」入学予定者 定員の３割に満たず | NHKニュース

4月開学の武雄アジア大　入学予定者39人　定員の3割に満たず | 毎日新聞

◆社会・政治・経済（事件・世界のニュース・ビジネス）
“自分の名前も住所も思い出せない”男女の身元判明 記憶喪失状態で保護 多くの情報提供…特定につながる 愛知・岡崎市 | 名古屋・愛知・岐阜・三重のニュース【CBC news】 | CBC web (1ページ)

東京の中国大使館への侵入事件、中国当局が日本側に抗議 | ロイター

【速報】陸上自衛隊「誠に遺憾」 現職自衛官が中国大使館に侵入し逮捕されたことを受け | TBS NEWS DIG

＜独自＞東京・港区　朝鮮学校保護者への補助金は今年度末で廃止も、対象範囲や額を拡大へ - 産経ニュース

「買う側」処罰に賛否　売春防止法の見直し議論、ポイントと課題は：朝日新聞

工藤会トップ野村悟被告が引退か　拘置所には連日組員、続いた影響力 [福岡県]：朝日新聞

育毛剤で「ノーベル賞受賞級」と虚偽の表示　都が販売業者に措置命令 [東京都]：朝日新聞

検察に盗撮捜査資料を開示命令　鹿児島県警元幹部の事件で地裁 | NEWSjp

フィリピンが非常事態宣言、エネ供給「差し迫った危険」 | ロイター

限界大学：国立大の半数が付属校を縮小　神戸大や弘前大で統廃合や学級削減 | 毎日新聞

原油市場でインサイダー疑惑　トランプ氏投稿前、取引急増―報道：時事ドットコム

ANA機長を不同意わいせつ罪で在宅起訴　CAに立場の差利用か | 毎日新聞

全島エイサーまつり実行委、琉球新報と沖縄テレビを除外　自衛隊出演が背景に | 沖縄タイムス＋プラス

「現行予算では半年もたない」　高市首相の原油高対策に専門家は「こんな愚かな政策は聞いたことがない」 | デイリー新潮

金融機関どうし資金やりとりの「全銀ネット」新システム構築へ | NHKニュース | 金融、IT・ネット

ソニー・ホンダモビリティ、EV開発を中止　事業の継続困難 - 日本経済新聞

イスラエル軍、対イラン・レバノン作戦は「計画通り」 交渉に関わらず継続　写真3枚　国際ニュース：AFPBB News

「辺野古沖の抗議船転覆に思う　市民団体と学校の安全意識」東浩紀 | AERA DIGITAL（アエラデジタル）

コロナ給付金「不備ループ」訴訟で国に賠償命令　コールセンターのちぐはぐ対応を招いた、行政の無責任：東京新聞デジタル

中国大使館に侵入容疑の自衛官、隣接する建物から塀乗り越え侵入か（2026年3月26日掲載）｜日テレNEWS NNN

ネタニヤフ氏が早期選挙回避へ転換、イラン攻撃後も支持率振るわず | ロイター

イランが５項目の交渉開始条件を提示か、攻撃完全停止や主権保障など…ホルムズと並ぶ紅海の要衝で「新たな戦線開く」可能性も : 読売新聞

奴隷貿易は「人道に対する最も重大な罪」 国連で決議採択 米・イスラエルなど反対　写真1枚　国際ニュース：AFPBB News

「なくしたら、元には戻らない」　平成筑豊鉄道の廃止告げられた町長 [福岡県]：朝日新聞

鉄板焼きコース5万円分を女性と無銭飲食　容疑で小学校教諭逮捕 | 毎日新聞

クマと向き合う,裁判Plus 司法のリアル：「正しいことやった」　猟銃取り戻すため、法廷で闘ったハンター | 毎日新聞

ロシアのドローン「ゲーム感覚」で民間人標的　ウクライナで見た蛮行 - 日本経済新聞

花壇のチューリップが全滅…　「チューリップまつり」前にシカに食い尽くされる　群馬・桐生市の吾妻公園　関係者「対策にも限界」 | 上毛新聞電子版｜群馬県のニュース・スポーツ情報

中国大使館に侵入した自衛官、１時間前に到着し「１周して侵入できそうな場所探した」…銀座で刃物購入 : 読売新聞

米ホワイトハウス「トランプ大統領はハッタリをかまさない。地獄を解き放つ覚悟」　写真8枚　国際ニュース：AFPBB News

防衛装備品「ローン」残高が4年で3倍　円安重荷に、次期計画も圧迫 - 日本経済新聞

◆ライフスタイル（人生・生活・健康）
進研ゼミを解約しようとしたら受付は電話のみで何度掛けても「ただいま混み合っています」で自動切断されたが『その他のご相談』に電話したらすぐ繋がって解約できた - Togetter





車も市電も歩行者も…「青青信号」熊本市の“危険な交差点”　改善を検討 | KAB ONLINE



知らないお婆さんに「財布落としたから交通費貸してくれない？」と言われ500円を渡したが連絡先は聞かれず...返す気無いんだろうなと思っていたら後日同じ場所にお婆さんがいた - Togetter

昔、嫁から「べつに一般的に女性が理想とする解答や行動を求めてるわけではないの」とマジ説教を受けた→人間関係の中で猛烈に冷める瞬間として共感 - Togetter

高齢のお客さんがフェンダーポールという名称が分からず「バンパーに付ける棒みたいな...」と言葉に詰まっていたら新人が「あぁ～、ヘタクソ棒ですね！」と答えて怒られてた - Togetter

玄関先でエコキュートの点検に来たという人が「出てきてください」と言う→無視してカメラで見ていたが点検なんて大嘘 - Togetter

◆IT・ガジェット（ネット・ソフト・ハード・モバイル）
DGX Spark を 2 か月使って見えた「向いている仕事」 と 「向いていない仕事」 | DevelopersIO

この表で目を引くのはメモリ帯域幅の差ですね。273 GB/s という数値は Mac Studio（819 GB/s）の 3 分の 1、RTX 4090（1,008 GB/s）の 4 分の 1 程度で、RTX 5090（1,792 GB/s）と比べると約 6.5 倍の開きがあります。一方で RTX 5090 でも VRAM は 32GB なので、大きなモデルを載せきれないという制約は変わりません。この帯域幅の差が、後述する「向き・不向き」に直結しています。

ざっくり言うと、DGX Spark の強みは「速さ」ではなく「載ること」。128GB のメモリ空間に大きなモデルをまるごと載せて、ローカルで完結させられるのが最大の価値です。カンファレンスでも AI の利用環境には F1 vs SUV に分類できると比喩していたものがあったのですが、その例えからだと DGX Spark は SUV 側のイメージと言えそうです。


AI駆動開発でETH/JPY自動売買ボットを作って不労所得ｶﾞｯﾎﾟｶﾞｯﾎﾟ #AWS - Qiita

モダンCSSが変えるフロントエンド設計「アフォーダンスレイヤー」のすすめ

100万種類以上のランキング集計を支える Sidekiq チューニング | BLOG - DeNA Engineering

CHUWI CPU偽装、ようやく公式声明──「製造ミス」で片付けようとする姿勢への疑問｜情報の灯台

タブレットPCの修理めぐり1200万円の損失　担当者らが損失を補填　東京・豊島区

INTERNET Watchの30年は、インターネット地図サービス進化の30年でもあった――本誌記事で振り返る【地図ウォッチ】 - INTERNET Watch

DJIがロボット掃除機!?　ちゃんとキレイにできるのかチェック!【家電レビュー】- 家電 Watch

[「Samsung Galaxy Z Flip7 Olympic Edition」クイックフォトレビュー、ミラノ・コルティナ五輪で選手たちが手にしていたスマホ] - ケータイ Watch

日本通信、FPoSに対応した「日本通信アプリ」を６月10日に提供開始― ネオ・キャリアのサービスへの移行を円滑に―｜日本通信 ニュース・お知らせ

【重要】my 楽天モバイル（Web）のホーム画面リニューアルに伴う一部機能終了のお知らせ | 料金・サービスのお知らせ | 楽天モバイル

MastercardブランドのカードがApple Payへ登録できない事象について | お知らせ | NEOBANK 住信SBIネット銀行

一部Mastercardブランドのカードにおける、Apple Payへの登録不可事象について｜au PAY カード

一部カードでのApple Payへ登録できない事象について | クラブ・オン／ミレニアムカード セゾン

CPU偽装で物議のCHUWI、返品で全額返金へ。誤ったCPUが搭載されたと説明 - PC Watch

バンダイナムコ研究所、IPに特化した「スマート検索エンジン」を開発 | 株式会社バンダイナムコ研究所

生成AIで誰でもオシャレなパワポを作る方法 #初心者 - Qiita

「クリームブリュレホットドーナツ」SNS動画に関して | ニュースリリース | マクドナルド公式

Androidが「デスクトップ」を再定義するか？ 最新デザインガイドライン公開 | gihyo.jp

息子の学校はスマホの持ち込みが禁止されているはずなのにカバンから何個ものモバイル充電器が...理由を聞くと校則のグレーゾーンを利用してうまく稼いでいた - Togetter

息子が「最近一番面白かったYouTubeはお風呂でタラバガニを飼うやつ」と言うので渋々見たらなんと面白かった→全国の息子たちの心を掴んでいる報告が続々 - Togetter

Copilot Keyboard はかな入力に対応しました - Windows Blog for Japan

◆アニメ・ゲーム・マンガ（サブカル）
星街すいせいが記者会見!? 新体制「Stadio STELLAR」で2年後に東京ドーム公演目指す - AV Watch

【KOTONOHA TOWER】ずん子と茜とレトロゲーム 番外編6【VOICEROID実況】 - ニコニコ動画


アルカディアの自作ゲームを紹介するだけ【KOTONOHA TOWER】 - ニコニコ動画


KOTONOHA TOWERができるまで - ニコニコ動画


KOTONOHA TOWER | フリーゲーム投稿サイト unityroom

東北、アルカディアでアニメを作れ - ニコニコ動画


TVアニメ『鎧真伝サムライトルーパー』第2クール特報PV／2026年7月放送・配信決定！#サムライトルーパー - YouTube


TVアニメ「ホタルの嫁入り」ティザーPV - YouTube


【メインPV第2弾】TVアニメ『キルアオ』4月11日（土）23時よりテレ東系列にて放送開始！ - YouTube



30年の激動を30分で振り返る！「エヴァ、激動の三十年史」～エヴァフェスレポート～ | スタッフ | レポート | WebNewtype

『86―エイティシックス―』 – taigaai

TVアニメ『【推しの子】』第4期 Final Season 制作決定特報 - YouTube










アニメーション映画『縁の手紙』特報｜2026年秋 公開 - YouTube


アニメ『龍族Ⅱ -The Mourner's Eyes-』LUMi「Dawn」SPECIAL MUSIC VIDEO - YouTube


劇場アニメ『パリに咲くエトワール』short movie“若林参上！！💍✨”｜ 絶賛上映中！ - YouTube


GUILTY GEAR-STRIVE- Story Chapter5「Intruder」 (Official Video) - YouTube


トモダチコレクション わくわく生活 紹介映像 - YouTube


『アーケードアーカイブス ファイナルラップ』配信開始！ - YouTube


トモダチコレクション わくわく生活 CM 告白篇 - YouTube


トモダチコレクション わくわく生活 CM 同居篇 - YouTube


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トモダチコレクション わくわく生活 CM Mii作り篇 - YouTube


ロックマン パック トレーラー 『ソニックレーシング クロスワールド』 - YouTube


『Project Motor Racing（プロジェクトモーターレーシング）』大型アップデートUPDATE 2.0トレーラー - YouTube


『DAMON and BABY (デイモン&ベイビー)』 ローンチトレーラー - YouTube


ペンギン・クライマーズ – 発表トレーラー | 『Faaast Penguin』 - YouTube


『Call of Duty: Warzone & Black Ops 7』 | シーズン03ローンチトレーラー - YouTube


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「全員90年代に戻って、おしゃれな雰囲気はあるけどストーリーもクソもないサブカル漫画をもっと読んだ方がいい」例えばどんな作品？→あのころ憧れた漫画家名が続々と - Togetter

◆スポーツ・芸能・音楽・映画（エンタメ）
【記事全文】【王将戦第7局】永瀬拓矢九段、王将初奪取ならず…藤井王将との7度目タイトル戦、3勝1敗から無念 - スポニチ Sponichi Annex 芸能

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◆新商品（衣・食・住）
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in ヘッドライン, Posted by logc_nt

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