2026年03月26日 18時12分 レビュー

ゼットンの火球を打ち返して星に届けるブラウザゲーム「ゼットンの1兆度ホームラン競争」に挑んでみた



ゼットン星人となり、ゼットンが吐き出す火球を打ち返して宇宙の彼方の星に届けるゲーム「ゼットンの1兆度ホームラン競争」が公開されました。端的にいえば「くまのプーさんのホームランダービー！」のゼットンアレンジ版で、宇宙恐竜を相手とするためか「超凶悪難易度」とうたわれているので、挑戦してみました。



ブラウザゲームなので、まずは以下のページにアクセス。PCでもスマートフォンでも大丈夫ですが、Firefoxなど一部のブラウザではゲーム終了後の処理が停止してリロードが必要になるケースがあったので、Chromeの使用をお勧めします。



ゼットンの1兆度ホームラン競争

https://cdn.m-78.jp/zetton/homerun/ja/index.html



アクセスしたら「あそぶ」をクリックorタップ。





火球セレクト画面になりました。4体のゼットンが待ち構えていますが、順番に撃破する必要があります。まずは左端の「ゼットン」を選択。





勝負は10球で、そのうちステージごとに決められた数の火球を星に届けることができればできればクリアです。





しかし、ゼットンはそれぞれに魔球を繰り出してくるので、火球を打ち返すのは容易ではありません。最初のゼットンは「消える火球」を操ります。





なんとかバットに当てたものの、かすっただけだと「POOR…」となりただのゴロに。





きっちりと打ち返すことができると、火球は宇宙の彼方へと飛んで行きます。





飛距離は553億4420万9211kmで、4767億度の火球となり、4767億4011万8201点を獲得しました。なお、点数の高低はハイスコアの記録には反映されますが、クリアできるかどうかには影響しません。





ステージ1は火球を5個ホームランにすればOKですが、慣れるまでは5個でも大変。





プレイするとクリアできなくても参加賞カードがもらえるので、繰り返しプレイのモチベーションになるかも……。





なお、ステージ2・二代目ゼットンは大きく曲がる火球を投げてきます。緩急もつけてくるのでタイミング合わせは困難を極めます。





火球を芯で捉えることができると「PERFECT」の表記が出現。





ゼットンの吐く1兆度の火球を星に届けることができました。





実際に挑戦してみたプレイムービーはこんな感じです。消える火球、曲がる火球には対応できましたが、ストライクゾーンの四隅もきっちり使うEXゼットンのコントロールされた火球に翻弄され、敗れました。



「ゼットンの1兆度ホームラン競争」に挑戦、vsゼットン・二代目ゼットン・EXゼットン - YouTube





なお、ウルトラマン公式YouTubeチャンネルでは、たどり着けなかったハイパーゼットンと対戦する様子が確認できます。どうやら、ハイパーゼットンはさらに多種多様な変火球を操るようで、これぐらいの腕前ではEXゼットンをクリアしたとしてもどうにもならなかった可能性が大です。



ゼットンのホームランダービーゲームの難易度がおかしい #ゼットン進撃 - YouTube

