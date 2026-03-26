2026年03月26日 17時00分 試食

「ミニッツメイド ゼロシュガー ピーチレモネード」は桃の香りとすっきりした甘さでさわやかな飲み心地の清涼飲料水



コカ・コーラから、ゼロシュガー・ゼロカロリーの果汁飲料「ミニッツメイド ゼロシュガー」の新味として、「ミニッツメイド ゼロシュガー ピーチレモネード」が2026年3月30日(月)に登場します。「ミニッツメイド ゼロシュガー レモネード」と同様にレモンのすっきり後味を特徴としながら、完熟ピーチのやさしい甘さも加わっているとのこと。一足早く飲むことができたので、実際にその味を確かめてみました。



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https://www.coca-cola.com/jp/ja/media-center/news-20260324-04



ミニッツメイド ゼロシュガー ピーチレモネードのボトルパッケージはこんな感じ。





品名は「清涼飲料水」で、原材料は果汁(もも、レモン)、食塩、酸味料、香料、クエン酸K、甘味料(アセスルファムK、スクラロース)など。内容量は600mlです。





カロリーは100ml当たり0kcal。





透明なグラスに注いでみました。





中身は半透明で薄いピンク色を帯びていました。





鼻を近づけると、桃らしい香りが感じられます。飲んでみるとすっきりした甘さで、桃の華やかで甘い香りと共に鼻をすっと通るような清涼感がありました。ほどよい甘さはべたついて残ることがなく、香りはすっと引いていくので、飲み心地はさっぱりしている印象を受けました。レモネードと書かれていてレモン果汁も含まれていますが、レモンよりも桃の風味の方がずっと強く感じられ、酸味も強くありません。





ミニッツメイド ゼロシュガー ピーチレモネードは希望小売価格が税別200円。Amazon.co.jpだと24本セットが税込3216円(1本当たり134円)で注文できます。



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