2023年03月03日 12時00分 メモ

フィギュアメーカーの経営悪化により41億円超のフィギュアが埋め立て地に廃棄される予定



アニメや映画のキャラクターをデフォルメしたフィギュアとして人気を博す「Funko」が、数十万点のフィギュアをゴミとして廃棄する準備を進めていることが明らかになりました。



Over $30 Million Worth Of Funkos Are Headed To The Landfill

https://kotaku.com/funko-pop-spider-man-harry-potter-post-malone-pokemon-1850178280



フィギュアメーカーのFunkoは、2022年第4四半期(10~12月)の決算報告で年末の時点で2億4640万ドル分の在庫を抱えていることを明かしました。この在庫は前年比で48%も増加しています。



あまりにも多すぎる在庫について、Funkoは「2023年前半に当社の在庫レベルを配送センターの運用能力に合わせて管理する一環として、一部の在庫を廃棄することでフルフィルメントコストを削減する予定です。これにより、2023年上半期には3000万~3600万ドル(約41億~49億円)相当の在庫廃棄を実施する予定です」と語っていました。





さらに、Funkoのブライアン・マリオッティCEOは投資家との電話会議の中で、アリゾナ州の新しい配送センターが在庫で満杯になっているため、余分な在庫を保管するための輸送コンテナをレンタルするのに多大なコストがかかっているという現状を打ち明けていました。



Funkoは以前から経営が悪化しており、これに伴う経営陣の交代によって2022年にCEOに就任したのがマリオッティCEOです。なお、Funkoが2022年11月に2023年の財務見通しを大幅に引き下げた際には、同社の株価が25%も下落しています。



新型コロナウイルスのパンデミック期間中にFunkoのフィギュアは人気を博しましたが、このブームが落ち着いたのち、同社は大量のフィギュアの在庫を抱えることとなってしまったとKotakuは指摘しています。





Kotakuは「今、アリゾナのどこかにある埋立地に大量のFunkoのフィギュアが向かっています。我々の未来の祖先、あるいは遠い未来に我々の文明を発掘する宇宙人が、この廃棄されたフィギュアを見つけて我々の罪を許してくれることを祈るばかりです」と記しています。