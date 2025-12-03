ちいかわ「草むしりサラダ」がセブン-イレブンで売っていたので食べてみた
人気作品「ちいかわ」とセブン-イレブンのコラボ商品として、「ちいかわが頑張って草をむしっている様子」をイメージした「草むしりサラダ オニオンポテト＆グリーンサラダ」が2025年12月2日(火)に登場しました。セブン-イレブンで実物を発見したので、実際に買ってどんな味がするのか確かめてみました。
「ちいかわと冬をたのしんじゃお！」キャンペーン！ちいかわコラボ商品のご紹介｜セブン‐イレブン
草むしりサラダ オニオンポテト＆グリーンサラダ｜セブン‐イレブン
「草むしりサラダ オニオンポテト＆グリーンサラダ」の商品説明ページが以下。ちいかわの世界には草むしりによって報酬を得られる仕組みが存在し、メインキャラクターのちいかわも草むしりに励んだり草むしり検定に挑んだりしています。この草むしりサラダは、そんなちいかわの「頑張って草をむしっている様子」をイメージしているそうです。
セブン-イレブンに突撃したところ、サラダコーナーに目当ての草むしりサラダが並んでいました。
買ってきました。フタにはちいかわが描かれています。
草をむしるちいかわ。
原材料をみると、ロメインレタス、じゃがいも、ブロッコリー、リーフレタス、玉葱などが使われていることが分かります。カロリーは148kcalで、食塩相当量は1.4gです。
フタをめくるとこんな感じ。緑の野菜の上に別の容器に入ったオニオンポテトがのっています。
野菜の下にドレッシングが隠れていました。
食べる前にドレッシングを上からかけます。
ドレッシングは玉葱の入った甘酸っぱい味で、シャキシャキのレタスと相性抜群。酸味が控えめな味付けなので、子ども問題なく楽しめます。
ブロッコリーはポリポリした食感。
オニオンポテトにはゴロッと大きめなポテトが入っていて甘めの味付け。緑のサラダだけだと満足感が低くなりそうですが、オニオンポテトも一緒に付いてくるので、意外と満足できる一品に仕上がっていました。
草むしりサラダは税抜338円で、沖縄県をのぞく全国のセブン-イレブンで入手可能です。
