じゃがりこ サラダ味のポテトサラダを見つけたので食べてみた



「じゃがりこ サラダ味」の味を再現したポテトサラダ「じゃがりこ サラダ味のポテトサラダ」をスーパーマーケットの冷蔵食品コーナーで発見しました。一体どんな味に仕上がっているのか気になったので、実際に買って本家じゃがりこと食べ比べてみました。



スーパーマーケットの冷蔵総菜コーナーで「じゃがりこ サラダ味のポテトサラダ」を発見。





本家じゃがりこと一緒に買ってきました。





「じゃがりこ サラダ味のポテトサラダ」のパッケージはこんな感じ。じゃがりこのイラストがプリントされていますが、製品にじゃがりこが含まれているわけではありません。





名称はサラダ。原材料には国産じゃがいも、マヨネーズ、砂糖、にんじん、チーズ加工品、香辛料などが含まれています。





1袋分のカロリーは143kcalで、食塩相当量は1.2g。





食器に絞り出します。





「じゃがりこ サラダ味のポテトサラダ」の見た目はこんな感じ。





近くで見ると、小さくカットされたにんじんやパセリが混ぜ込まれているのが分かります。





比較用のじゃがりこサラダ味。にんじんやパセリが同じくらいの大きさにカットされています。





食べてみると、まず最初に感じるのはマヨネーズの味です。ジャガイモの塊やにんじんなども入っていますが、マヨネーズの味が目立ち過ぎて具材の味はほとんど感じません。本家じゃがりこは「カリッとかむと、香ばしい風味が感じられ、よくかんでいるうちにジャガイモの甘さがやってくる」といった感じですが、「じゃがりこ サラダ味のポテトサラダ」はマヨネーズメインの味付けになっていて本家じゃがりことはかなり遠い味でした。





「じゃがりこ サラダ味のポテトサラダ」の希望小売価格は税別198円で、Amazon.co.jpでは8個セットが税込1468円(1個当たり184円)プラス送料で入手可能です。



