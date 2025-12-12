2025年12月12日 17時07分 試食

真っ白な「白いチョコパイプレミアム」はどんな味なのか実際に食べて確かめてみた



定番おやつのチョコパイを白くした「白いチョコパイプレミアム」が2025年11月11日から全国で販売されています。通常のチョコパイと異なり、ホワイトチョコレートでコーティングしたりベリーソースを入れたりすることで「ケーキのようなご褒美感」を実現しているとのこと。見つけたので買って食べて味を確かめてみました。



白いチョコパイプレミアム｜ビスケット｜お口の恋人 ロッテ

https://www.lotte.co.jp/products/catalogue/biscuit/01/detail143.html



ドラッグストアのお菓子コーナーで白いチョコパイプレミアムを発見。





買って帰ってきました。





名称はチョコレートケーキで、原材料には小麦粉、ショートニング、砂糖、ストロベリー、濃縮ラズベリー果汁、ココアパウダー、クリームなどが使われています。





カロリーは1個当たり172kcal。





箱を開けると、茶色い小袋が詰まっていました。





小袋は6個入り。





これが白いチョコパイプレミアムです。





ミルククリームをケーキ生地で挟む構成。側面もホワイトチョコレートでコーティングされています。





裏面はこんな感じ。





半分に切ると、真っ白なミルククリームと赤いベリーソースが現れました。食べてみると、ホワイトチョコレートやケーキ生地とともに、イチゴやラズベリーの甘酸っぱい味が感じられます。通常のチョコパイは甘さ一辺倒な味付けですが、白いチョコパイプレミアムはベリーソースのサッパリ感が加わることでイチゴショートケーキのような雰囲気のお菓子になっていました。





白いチョコパイプレミアムは2025年11月11日から全国で販売されています。想定小売価格は税込518円で、Amazon.co.jpでは5箱セットが税込3100円(1箱あたり620円)で入手可能です。



Amazon | ロッテ 白いチョコパイプレミアム 6個×5箱入 | ロッテ | チョコレート 通販

