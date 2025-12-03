めちゃくちゃ性格の悪いAIと遊べる「おしゃべりAIリバーシ」をプレイしてAIに負け惜しみを言わせてみた
「おしゃべりAIリバーシ」はよくしゃべるAIとリバーシを楽しめる無料ウェブアプリです。楽しくおしゃべりできたらうれしいな～と思ってプレイしてみたところ、どこかで聞いたことのある声で話す性格の悪いAIとリバーシをするはめになりました。
おしゃべりAIリバーシ
https://reversi.nabettu.com/
おしゃべりAIリバーシには上記のリンクからアクセス可能。アクセスした瞬間から「僕が打つのを見てるだけでも、勉強になると思いますよ」という絶妙にイラッとする言葉を投げかけてきます。下部のボタンをクリックするとリバーシをプレイ可能。音声の有無を選べますが、音声ありでプレイするのが圧倒的にオススメです。
「どっちが上かはわかってますが」とのこと。このAI、数あるリバーシゲームの中でも類をみないほど性格が悪いです。
プレイの様子を動画で記録してみました。36マスのシンプル版リバーシなので、サクッと決着がつきます。
AIにリバーシ勝負で勝つと負け惜しみがスゴイ【おしゃべりAIリバーシ】 - YouTube
最初の1手から「あー、そこ来ましたか。はいはい」と上から目線な発言。
「典型的な”わかってない手”ですね」とまで言ってきます。
いい感じの手を打つと「今あなた勝ってると思ってるでしょう。作戦どおりですけどね」と上級者っぽい発言を繰り出してきます。
角を取ると「角をとったところで勝てるとは限らないんですけどね」と優勢をアピール。
しかし、AIはかなり弱く、適当に打っていても優位にゲームを進められます。AIの置く場所がなくなると「あなた、ガチすぎてちょっと引きますよ」と本気じゃないアピールまでしてきました。
最終的に黒28・白8で圧倒的勝利。
敗北したAIは「たまたまですよ。人間ってたまに、確率のいたずらで正解を引くんですよね」と負け惜しみを言い始めます。
負け惜しみの言葉がズラズラと出てきて、止まる気配がありません。
負けた言い訳を1分以上しゃべりまくってくれました。
もう一度プレイしたくなったので「もう一度」をクリックしたのですが、「あなたとは楽しめないんで、やりたくないです」と拒否されてしまいました。「負けるから」ではなく「楽しめないから」と言ってくるあたりにプライドの高さがにじみ出ています。
おしゃべりAIリバーシはクソアプリアドベントカレンダー2025のために開発されたウェブアプリで、開発者のなべっつ氏は過去に「すべての言語・すべての記号・すべての絵文字が打てるキーボード」や「人のツイートの続きをAIが書いてくれるChrome拡張」なども開発しています。
