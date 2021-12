世界で初めて「ワープ・バブル」生成に偶然成功

「巨大な宇宙船が何光年もの距離をワープによって一瞬にして移動する」といったSFでおなじみの ワープ・ドライブ は、これまで「現実には実現不可能」といわれてきました。ワープ・ドライブを実現するには宇宙船を亜空間の場である「ワープ・バブル」で包む必要がありますが、新たに DARPA (国防高等研究計画局) から資金提供を受けてワープ・ドライブとは全く別の研究をしていた研究チームが、ワープ・バブルを偶然に出現させたと報告しました。 DARPA Funded Researchers Accidentally Create The World's First Warp Bubble - The Debrief https://thedebrief.org/darpa-funded-researchers-accidentally-create-the-worlds-first-warp-bubble/ ワープ・ドライブは物理学者のミゲル・アルクビエレ氏が提唱した「 アルクビエレ・ドライブ 」という理論に基づいています。SFドラマシリーズ「 スター・トレック 」に登場するワープ航法をヒントとしたアルクビエレ・ドライブは、「宇宙船の後方の時空を膨張させ、同時に前方の時空を収縮させることで宇宙船を動かす」という、いわば時空の波に乗ってサーフィンをするように航行する考え方です。

2021年12月08日 12時10分00秒 in サイエンス, Posted by logq_fa

