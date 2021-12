「ワープ・バブルの生成に成功した」という主張に天体物理学者が反論

・関連記事

SFでおなじみの「ワープドライブ」をより現実的とする理論が発表される、はたしてどれだけのエネルギーが必要なのか? - GIGAZINE



「ワープ航法」は以前よりも現実の領域に近づいたとNASA研究者が語る - GIGAZINE



テレポートやタイムトラベルなど「理論的には実現可能」なSF概念5選 - GIGAZINE



SF作品によく登場する「ワームホール」とは一体どういうものなのか? - GIGAZINE



「宇宙には始まりなどなかった」との指摘、ビッグバンの前から宇宙は無限に続いていたという新説とは? - GIGAZINE

2021年12月17日 08時00分00秒 in サイエンス, Posted by logq_fa

You can read the machine translated English article here.