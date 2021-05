しっとりした果肉入り「明治 エッセルスーパーカップ ゴールデンパインヨーグルト味」は爽やかでパインの香り豊かな味わい

「明治 エッセル スーパーカップ」シリーズに、パイナップルの甘い香りが広がるヨーグルト味アイス「 明治 エッセルスーパーカップ ゴールデンパインヨーグルト味 」が2021年5月10日(月)に登場しました。コクのあるアイスと爽やかなヨーグルト味の組み合わせが楽しめるとのことで、どんな味なのか気になったので実際に食べてみました。 「明治 エッセルスーパーカップ ゴールデンパインヨーグルト味」 | 株式会社 明治 - Meiji Co., Ltd. https://www.meiji.co.jp/corporate/pressrelease/2021/0428_01/index.html 「明治 エッセルスーパーカップ ゴールデンパインヨーグルト味」 のパッケージはこんな感じ。

・関連記事

GIGAZINE(ギガジン) - 1991年の発売当時の味を再現した「ビーノ・うましお味 復刻版」を現行品と食べ比べてみた



史上最高のカカオ分で濃厚&芳醇なチョコレート感の「ゴディバ監修チョコレートフラッペ」をファミマで買って飲んでみました - GIGAZINE



ミニストップのソフトクリームとスイーツを融合させた飲むデザート「グルクル」試食レビュー - GIGAZINE



果肉&ソース&シャーベットのトリプルマンゴーが完熟マンゴーのような風味を生み出す井村屋「やわもちアイスFruits マンゴー&マンゴー&マンゴー」を食べてみた - GIGAZINE

2021年05月14日 22時00分00秒 in Posted by log1p_kr

You can read the machine translated English article here.