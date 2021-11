「アクティビジョン・ブリザードのCEOは訴えられる前から従業員の性的被害を把握していた」と報じられ従業員によるストライキにまで発展

After bombshell report, Activision employees walk out, demand CEO resign | Ars Technica https://arstechnica.com/gaming/2021/11/after-bombshell-report-activision-employees-walk-out-demand-ceo-resign/ ウォール・ストリート・ジャーナルの報道によると、DFEHがアクティビジョン・ブリザードを提訴してからわずか数カ月で、同社は従業員から性的暴行や虐待、賃金格差、その他問題に関する500件以上の申し立てを受けてきたとのこと。そして、これらの報告の多くはアクティビジョン・ブリザードの子会社である Sledgehammer Games のスーパーバイザーであるハビエル・パナメーノ氏による従業員へのレイプ容疑を含む、会社主催のイベントで起きた大量飲酒が原因であるとされています。なお、パナメーノ氏はアクティビジョン・ブリザードによる内部調査が行われた後、解雇されました。 また、アクティビジョン・ブリザードの子会社であるBlizzard(ブリザード)の共同チーフに就任したものの、 わずか3カ月で辞職 したジェニファー・オネアル氏についても、ウォール・ストリート・ジャーナルは報じています。ウォール・ストリート・ジャーナルによると、オネアル氏も過去に社内でセクハラの被害にあっており、同じくブリザードの共同チーフを務めていたMike Ybarra氏との間に待遇に格差があり、幹部が同社の有害な社内文化を変えようという強い信念を持ち合わせていなかったことについて、顧問弁護士に不満を述べていたそうです。 他にも、ウォール・ストリート・ジャーナルは2001年にアクティビジョン・ブリザードに買収された Treyarch の共同責任者であるダン・バンティング氏が、2017年に従業員にセクハラして告発されたとも報じています。この一件については2019年に内部調査レポートが作成されており、レポートではバンティング氏の解雇が推奨されていましたが、コティックCEOはカウンセリングを受けさせるだけでバンティング氏を解雇することはありませんでした。 報道ではコティックCEOが前述の通り、社内で起きている性的被害について把握していたにも関わらず適切な対処を怠ってきたと批判されているだけでなく、コティックCEO自身も多くの嫌がらせ行為の容疑者であったとされています。ウォール・ストリート・ジャーナルによると、2006年にコティックCEOがボイスメールで「殺すぞ」と脅迫したことも明らかになっているとのこと。

2021年11月17日 10時30分00秒 in メモ, Posted by logu_ii

