Twitterの新CEOにリンダ・ヤッカリーノ氏が正式就任、従業員へのメールで「Twitter2.0の成功は私たちの責務」と激励



2023年6月13日、Twitterを運営するXの新CEOに元NBCユニバーサル広報担当責任者のリンダ・ヤッカリーノ氏が就任しました。ヤッカリーノ氏は就任に際して従業員に「Building Twitter 2.0 Together」と題したメッセージを送り、イーロン・マスク氏が目指した「Twitterをグローバルな街の広場にする」という目標を引き継ぐという意思を明らかにしました。



Twitterを買収してCEOに就任したマスク氏はTwitterに大幅な改革を加えましたが、「CEOを受け入れる愚かな人がいればすぐ辞任する」と表明するなどCEOの続投には後ろ向きな姿勢を見せており、その後2023年5月12日には「Twitterの新しいCEOを雇った」とツイートしてCEOの後任を確保したことを明らかにした上で、翌日に後任がヤッカリーノ氏であることを発表しました。



ヤッカリーノ氏はメディア・エンターテインメント事業を営むNBCユニバーサルの元広報担当責任者を務めた人物で、TwitterのCEO就任後はプロダクトチームおよびエンジニアリングチーム以外のすべてを率いることになるそうです。なお、プロダクトチームとエンジニアリングチームはマスク氏が引き続き監督する予定です。



ヤッカリーノ氏は就任に際し次のメッセージを従業員宛に送信しました。





Twitter2.0を一緒に作りましょう。



Twitterの皆さん、こんにちは!みんなに「なぜTwitterなのですか?」と聞かれることがあるので、お答えしましょう。



宇宙開発から電気自動車に至るまで、イーロンはこれらの産業が変革を必要としていると認識し、変革を実行しました。最近では、フィルターを通さない情報交換やオープンな対話を通じて文明を前進させるために、「グローバルな街の広場」が変革を必要としていることが明らかになってきています。



あなたは、特に洞察力のある人と話していて、「あなたは素晴らしい、みんなに聞かせるべきだ」と思ったことはありませんか?また、「あなたから多くのことを学びました、また一緒にやりましょう」と思ったことはありませんか?あるいは、「あなたには自分の考えを話す自由があるはずだ」というような単純なものかもしれません。私たちは皆、そんな人になるべきなのです。



Twitter 2.0の登場です。



Twitterは、世界で最も正確なリアルタイム情報源となり、コミュニケーションを行うためのグローバルな街の広場となることを使命としています。私たちは、歴史に名を刻めるかどうかの瀬戸際に立たされています。これは絵空事ではありません。これこそが、私たちの現実です。



この力強いビジョンを確信すれば、文字通りすべてが可能になるのです。そのためには、純粋に信じること、そしてそのために努力することが必要です。そして、この完全な改革の瞬間、私たちは互いの垣根を越えて手を伸ばし、新しいパートナーシップを作り、新しい声を褒め称え、世界を変えることができる何かを一緒に作り上げる機会を得ているのです。私が言えるのは、「あなたたちはこのために作られた」ということです。



Twitter 2.0の成功は、私たち全員の責務です。私たちは大きく考える必要があります。変革する必要があります。すべてを一緒にやる必要があるのです。



そして私たちは、前提を疑い、一から新しいものを作り上げるという第一原則から始めることで、そのすべてを成し遂げることができるのです。地球上のすべての人、パートナー、クリエイターの手に、新しい未来を託すチャンスはめったにありません。だからこそ、私は皆さんと一緒にここにいるのです。力を合わせて一緒にTwitter 2.0を作りましょう。



なお、イーロン・マスク氏が押し進めた新社内体制「Twitter 2.0」は発足当初「ハードコア」な働き方が求められたため、従業員がわずか3週間で7500人から2700人まで激減したことが伝えられています。こうした働き方がヤッカリーノ氏の下でも続けられるのかどうかは、記事作成時点では明らかになっていません。



