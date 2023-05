2023年05月12日 10時58分 ネットサービス

Twitter新CEOにNBCユニバーサルの女性幹部リンダ・ヤッカリーノ氏がなる可能性があるとの報道



イーロン・マスク氏がTwitterへの投稿で、新任のCEOが決まったと発表しました。マスク氏が言う「TwitterのCEOを引き受ける愚かな人」として白羽の矢が立てられたのは、アメリカの大手メディア・エンターテインメント企業であるNBCユニバーサルで広報担当責任者を務めるリンダ・ヤッカリーノ氏の可能性がある、複数のメディアが報じています。



NBCUniversal’s Linda Yaccarino Is in Talks to Become Twitter CEO, Replacing Elon Musk - WSJ

Twitter has a new mystery CEO - The Verge

マスク氏は2023年5月12日のツイートで「X/Twitterの新しいCEOを雇ったと発表できることに興奮しています。彼女は6週間後に入社する予定です。私の役割はプロダクト、ソフトウェア、そしてシステムオペレーターを監督する執行委員長兼CEOに移行するでしょう」と述べて、新しいCEOが女性であることを示唆しました。





マスク氏は新CEOが誰なのかを明言しませんでしたが、海外メディア・Puck Newsの創設パートナー兼上級特派員であるディラン・バイヤーズ氏は、「マスク氏は、NBCユニバーサルの広報担当責任者であるリンダ・ヤッカリーノ氏を次期CEOにすることを計画していると、2人の情報筋が語りました」と述べています。



NEW: Elon Musk plans to make NBCUniversal advertising chief LINDA YACCARINO the next CEO of Twitter, per two sources familiar.... — Dylan Byers (@DylanByers)



これに続き、アメリカの日刊紙・The Wall Street Journalも、ヤッカリーノ氏のCEO就任に向けた交渉が進行中であると報じました。ヤッカリーノ氏のLinkedInのページによるとヤッカリーノ氏がNBCユニバーサルに入社したのは2011年11月のこと。それ以来11年半以上にわたってNBCユニバーサルで広告事業に携わってきたヤッカリーノ氏は、特にNBCユニバーサルのストリーミングサービス・Peacockの立役者として知られています。



2022年10月にTwitterを買収しCEOに就任したマスク氏は、認証済みバッジが買える「Twitter Blue」の導入を始めとしたさまざまな改革を断行し収益の改善を目指してきましたが、広告主がマスク氏の言動を不安視した影響で広告の出稿が半減し、1日当たりの収益が前年比で40%も減少するなどの逆風に直面しています。



このような反発を受けて、マスク氏は2022年12月にCEO辞任をかけたアンケートを実施したり、後任が見つかればすぐにでもCEOを辞めると発言したり、実質的なCEOの権限を愛犬に移譲したとの冗談をツイートしたりと、これまでたびたびCEOの座から退くことをほのめかしてきました。



The new CEO of Twitter is amazing pic.twitter.com/yBqWFUDIQH — Elon Musk (@elonmusk)



伝えられるところによると、NBCユニバーサルの広報担当者は「ヤッカリーノ氏が広告主への事前プレゼンテーションに向けたリハーサルを繰り返している」と話しているとのこと。一方、人員削減により広報部門を閉鎖しているTwitterは、各メディアからの問い合わせに応じませんでした。