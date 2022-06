2022年06月18日 07時00分 メモ

SpaceXがイーロン・マスクの行動を非難する書簡を公開した従業員を解雇



イーロン・マスク氏が設立した宇宙開発企業のSpaceXが、マスク氏の公での行動を非難する書簡を公開した従業員を少なくとも5人解雇したと報じられています。



SpaceX Said to Fire Employees Involved in Letter Rebuking Elon Musk - The New York Times

https://www.nytimes.com/2022/06/17/technology/spacex-employees-fired-musk-letter.html



SpaceX fires employees who wrote letter slamming Musk’s “embarrassing” behavior | Ars Technica

https://arstechnica.com/tech-policy/2022/06/spacex-fired-employees-who-wrote-letter-slamming-musks-embarrassing-behavior/



イーロン・マスク氏はTwitter上でさまざまなツイートを投稿しており、その言動がしばしば問題視されることもあります。マスク氏のTwitter上での活動を問題視する一部のSpaceX従業員は、同社の他の従業員に宛てた公開書簡の中でマスク氏の言動を非難すると共に、同社の経営幹部に対して「マスク氏の有害なTwitter上での振る舞いに公に対処し、非難するべきである」「SpaceXをマスク氏のパーソナルブランドという立ち位置から迅速から明示的に切り離す必要がある」と主張しました。



これに対して、SpaceXは公開書簡を同社の従業員宛に送信したと思われる5人の従業員を直ちに解雇したとのこと。また、The New York Timesの報道によると、SpaceXのグウィン・ショットウェル社長は従業員宛に送信したメールの中で5人の従業員を解雇した理由を説明しており、「解雇された従業員による書簡・勧誘および一般的なプロセスは、他の従業員に不快感や脅迫、いじめ、あるいは自分の意見を反映していないものに署名するよう圧力をかけたため、我々は怒りを感じています」「我々には達成するにはあまりにも多くの重要なタスクが存在しており、この種の行き過ぎた活動は必要としていません」と記しています。



ショットウェル社長が全従業員宛に送付したメールには、「会社全体で何千人もの人々に迷惑メールを繰り返し送信し、就業日にスポンサーなしの調査に署名するよう求めることは受け入れられません」「SpaceXの使命に集中し、あなたの時間を使って最善の仕事をこなしてください」とも書かれていたそうです。





解雇につながることとなった元従業員の公開書簡には、「公共圏でのマスク氏の行動は、特にここ数週間にわたって我々従業員の気を散らしたり恥ずかしい気持ちにさせたりするものばかりでした」と書かれており、2022年5月に入ってBusiness Insiderが報じたマスク氏によるセクハラ問題などが、従業員らの反感につながった可能性があると報じられています。