2023年06月21日 16時00分 ネットサービス

RedditのAPI有料化への抗議でSteamのサブレディットが「蒸気機関」画像だらけに



RedditのAPI有料化への抗議の流れで、Valveのゲームプラットフォーム・Steamに関するサブレディット「r/steam」が蒸気機関関連の画像に埋め尽くされる事態となっています。



Steam on Reddit

https://www.reddit.com/r/Steam/





The Steam subreddit has suddenly become all about actual steam and steam trains | PC Gamer

https://www.pcgamer.com/the-steam-subreddit-has-suddenly-become-all-about-actual-steam-and-steam-trains/



もともとSteamのサブレディットは、ゲームプラットフォーム「Steam」の話題を扱う場であり、不満を述べたり改善点を示したりして盛り上がってきました。





しかし、Redditが2023年6月にAPI有料化を表明すると、モデレーターにとって必須のサードパーティー製アプリが消滅しかねない設定だったことから、7000以上のサブレディットが参加して抗議の非公開化が行われました。



Steamのサブレディットもこの抗議活動に参加しました。すると、Redditの管理者からフォーラムの公開か削除かの二択を迫られたため、公開することを選んだものの、引き続き抗議する意思を示す形で「Steam」ではなく「蒸気(steam)」や「蒸気機関」の画像が投稿されるサブレディットと化したというわけです。



投稿の一部は以下のような感じ。



蒸気トラクターに牽引されるM4シャーマン戦車





リストアされた蒸気船





蒸気機関車





たまに、別の画像も混じります。これはバルブ。「Steam」を運営するのがValve Corporationであることに引っ掛けています。





ボードゲーム「Steam」も出てきました。





なお、Redditでは、同じく抗議活動に参加した「r/pics」と「r/gifs」も非公開から公開状態に戻るにあたり、「コメディアンのジョン・オリバーの画像だけ投稿可能」という方針で復活しています。



by Zach Copley