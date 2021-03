Reddit内の200を超えるコミュニティが「検閲」に対する抗議のため一致団結して一時閉鎖

一連の抗議行動を受け、Redditは採用プロセスに問題があったとしてナイト氏を解雇。スティーブ・ハフマンCEOは「嫌がらせの手段として用いられない限り、議論と批判はRedditの中心的な話題の1つです。公人の名前を挙げたからといって、BANされるべきではありません。一連の問題とその意味合いに対する怒りと混乱を理解できるものとして受け止めています。問題の従業員はもはやRedditに所属しておらず、この件に関連する内部ポリシーを改善する予定です」と声明を出しています。 An update on the recent issues surrounding a Reddit employee : announcements https://www.reddit.com/r/announcements/comments/mcisdf/an_update_on_the_recent_issues_surrounding_a/

2021年03月25日 15時00分00秒 in ネットサービス, Posted by log1k_iy

