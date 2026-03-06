2026年03月06日 15時02分 ネットサービス

巨大掲示板「5ch」がドメインを剥奪されたことが判明、5ch.netから5ch.ioに変更して運営は続行



掲示板サイト「5ちゃんねる(5ch)」のドメインが管理事業者によって剥奪されたことが明らかになりました。5ちゃんねるの運営自体はドメインを「5ch.net」から「5ch.io」に変更して続行されています。



５ちゃんねる

https://www2.5ch.io/5ch.html



2026年3月6日午前頃から専用ブラウザで5ちゃんねるにアクセスできない状態が生じています。この理由について、5ちゃんねるの管理人であるジム・ワトキンス氏は「レジストラのEpikによってドメインを剥奪された」と説明しています。Epikの措置によってワトキンス氏が管理する掲示板サイトの「8chan」と「8kun」はサービスを終了することとなり、「5ちゃんねる(5ch.net)」と「PINKちゃんねる(bbspink.com)」についてはドメインの復旧を求める姿勢を示しています。



It is unfortunate, but this action will put 8chan and 8kun out of business within a few days.

Please contact [email protected] to help me resolve the release of https://t.co/hiO12OdM4l and https://t.co/DzEOa98Lmy — James Watkins (@Jimwatkins) March 5, 2026



5ちゃんねるはドメインを「5ch.io」に変更して運営を続ける姿勢を示しており、お知らせページでブックマークの登録変更を呼びかけています。



【緊急】諸般の事情により当掲示板のドメイン名を 5ch.net から 5ch.io に変更することとなりました。

ブラウザのブックマークや専用ブラウザのURLの変更をお願いします。

突然のお知らせで大変ご不便をお掛けしますが、今後ともどうぞよろしくお願いいたします。



ブラウザから5ch.ioにアクセスすると、これまで通り投稿を閲覧できます。





また、5ちゃんねる運営チームは専用ブラウザの開発者に対してスレッド取得システムなどを「5ch.io」に更新するように呼びかけています。

