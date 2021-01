ブレグジットの影響によりイギリスで「.eu」ドメイン8万件が凍結状態に

この事実は、2021年に入って突然告知されたわけではなく、2020年のうちから告知されていたもの。 Information for Brexit related .eu domain name holders - More news https://eurid.eu/en/news/brexit-eu-domain-name-holders/

2021年01月06日 11時39分00秒 in メモ, Posted by logc_nt

