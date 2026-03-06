2026年03月06日 15時00分 ソフトウェア

もしも2026年にFlashが作られていたら？という「新しいFlash」構築中、古いファイルを開いて編集も可能



かつてはAdobe Flashを使って製作されたアニメーションやゲーム、動画コンテンツが数多く公開されていましたが、AdobeがFlash Playerの配布と更新を2020年12月31日に終了したことで、新しいコンテンツの作成および実行が基本的にはできなくなりました。ゲーム開発者のビル氏は、「2026年にFlashが作られていたらどうなるか」というコンセプトのもと、新しいFlashを作成するプロジェクトについて解説しています。



Building a new Flash - by Bill

https://bill.newgrounds.com/news/post/1607118





ビル氏が開発しているのは、かつてのFlashと同じようにアニメーションやゲームを制作できる2Dアニメーション制作ツールです。Linux・macOS・Windowsで動作することを想定しており、タイムライン編集や描画ツール、アニメーション機能など、Flashに備わっていた制作環境を現代的な技術で作り直すことを目標にしています。UIフレームワークのAvaloniaや描画ライブラリのSkiaSharpなどを利用して、C#でゼロから構築されています。



ビル氏のFlashには、アニメーションを時間軸で管理する「タイムライン」、キーフレームを使ったアニメーション編集、ベクター画像を描くためのブラシやペンなどの描画ツール、Flashの5つのペイントモードなど、Flashユーザーにとってなじみ深い機能が多数再現されています。また、Flashでよく使われていた「シンボルライブラリ」という素材管理機能も用意されており、同じキャラクターやパーツを再利用しながら効率的にアニメーションを作ることが可能です。





さらなる特徴として、昔のFlash制作ファイルである「.fla」や「XFL」を新しいFlashツールで開く事ができる互換機能もあります。Adobe Flashのサポート終了後は既存作品の編集が難しくなっていましたが、新しいFlashの互換性によって再生だけではなく編集も可能になるため、更新が止まっていた過去のコンテンツを復活させられる可能性があります。



ビル氏によると、このプロジェクトは単なる試作や概念プロジェクトではなく、実際にアニメーション制作に使える本格的な制作環境として開発を進めているとのこと。現在も機能追加が続いており、将来的にはHTML5形式などで作品を書き出す機能も提供する予定であるそうです。





新しいFlashの機能については、公式ページから一覧を見ることができます。具体的なリリース予定については記事作成時点では明かされていません。



Building a new Flash - by Bill

https://bill.newgrounds.com/news/post/1607118



新しいFlashについて伝えるビル氏のブログがソーシャルニュースサイトのHacker Newsで話題になった際に、「私はかつてAdobeに在籍していた2008～2010年頃、インターネット上にあるすべてのFlashコンテンツをインデックスするための『Flashクローラー』を開発しました」というコメントが投稿されました。そのユーザーによると、当時のAdobeはアクセス上位のサイトから始めてクロールを広げていき、大量のデータを取得してFlashコンテンツを実行時に解析し、その情報をすべてインデックス化していたとのこと。Flashを解析するための専用のサーバー群も構築していたそうで、「Adobeがそのデータをまだ保管しているなら、コンピューター歴史博物館へ寄贈できるほど価値があるものかもしれません」と語っています。

