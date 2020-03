ウェブアプリ開発で使えるUIフレームワークのコンポーネントをまとめて確認できる「Open UI」

・関連記事

Mac OS XからmacOSまでの歴代デフォルト壁紙を振り返るとこんな感じ - GIGAZINE



キーワードを入力するだけで自動でAIがイメージに合わせたロゴを作成してくれる「Designwithai」 - GIGAZINE



オシャレなフラットデザインを擬似的に3D化できるブラウザ向け3Dエンジン「Zdog」 - GIGAZINE



無料&登録いらずで1000種類以上のアイコンをフォントのように使用できる「Unicons」 - GIGAZINE



「言葉の色が見える」共感覚の人には人名がこう見えている、「自分の名前の色」が分かるサイトも公開中 - GIGAZINE



Windowsの新しいロゴデザインが明らかに - GIGAZINE

2020年04月01日 08時00分00秒 in ウェブアプリ, デザイン, Posted by log1n_yi

You can read the machine translated English article here.