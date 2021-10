2020年末で終了したはずの「Adobe Flash」は中国でまだ生き延びている

しかし、Adobe Flashの中国で唯一の正規販売代理店であるZhong ChengNetworkが管理するウェブサイトの「Flash.cn」で、Adobe Flashのサポートが続けられていることが明らかになっています。 Flash.cnでのAdobe Flashのサポートは中国企業やAdobe Flashコンテンツを保存する活動を行う人々にとっては重要な動きでした。中国版のAdobe Flashは、月1回のセキュリティ更新プログラムを配信しており、Flash.cnから無料でダウンロード可能ですが、「FlashHelper」と呼ばれる アドウェア がプリインストールされているという問題があります。 一方で、ソフトウェア開発者のdarktohka氏も、無料でAdobe Flashが利用できる「CleanFlashInstaller」を公開しています。しかし、2021年10月4日にGitHubに提出された DMCA に基づく申し立てにより、CleanFlashInstallerの開発プロジェクトは著作権法に違反しているとして記事作成時点では利用できなくなっています。 GitHub · Where software is built https://github.com/CleanFlash/installer/find/master

2021年10月13日 12時00分00秒 in ソフトウェア, Posted by logu_ii

