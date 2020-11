Adobe Flashの名作ムービーが2020年12月のサポート終了以降もインターネットアーカイブでアクセス可能に

Minute Maid Mah-Jongg : The Coca-Cola Company, WildTangent : Free Download, Borrow, and Streaming : Internet Archive https://archive.org/details/minutemaid-mahjong

Flashは特定の プロプライエタリ なプレイヤーに依存しているため、Adobe Flashが廃止されてしまうと多くのコンテンツが消えてしまい、誰もFlashコンテンツを楽しむことができなくなってしまいます。 インターネットアーカイブは過去10年間にわたり、あらゆる種類の古いソフトウェアをブラウザ上で動作させるプロジェクト「The Emularity」に取り組んできました。そして、その一環として、「 Ruffle 」というFlashエミュレーターを利用して、インターネットアーカイブでFlashコンテンツの再生を可能にしました。 実際にインターネットアーカイブで公開されている、Ruffleによって再生可能となったFlashコンテンツのページが以下。 Caramelldansen (HD Remake) : Sven from Sweden (Original Loop) : Free Download, Borrow, and Streaming : Internet Archive https://archive.org/details/flash_Caramelldansen

2020年11月20日 10時54分00秒 in ネットサービス, Posted by log1i_yk

