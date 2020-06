2020年06月16日 11時36分 ソフトウェア

AdobeがFlash Playerの配布と更新を2020年12月31日に終了、期限後はFlashコンテンツ実行をブロック



Adobeが、2017年に表明した2020年末をもってFlash Playerの更新と配布を終了する方針を、改めて公式サイトで明らかにしました。サポート終了日を過ぎると「Flash Playerでコンテンツの実行がブロックされる」ようになるとのことです。



Adobe Flash Player End of Life

https://www.adobe.com/products/flashplayer/end-of-life.html



Adobe Flash Playerサポート終了

https://www.adobe.com/jp/products/flashplayer/end-of-life.html





かつてはネットで動画を見られるサイトではFlash Playerが広く用いられてきましたが、2015年にYouTubeがムービー再生の初期設定をHTML5に変更。



同じ2015年、「Flash Professional」はFlashコンテンツ制作ツールからアニメーション制作ツールに衣替えとなり、名称も「Adobe Animate CC」と改められました。



そして2017年、Adobeは「2020年末でFlash Playerの更新と配布を中止する」ことを表明しました。



2020年6月に公開された「Adobe Flash Playerサポート終了」のページに書かれている内容は、2017年7月にAdobeが表明した内容をさらに詳しくしたもので、サポート終了日以降はFlashベースのコンテンツはFlash Playerでの実行がブロックされることなどが明かされています。



これを受けて、ソーシャルニュースサイトのHacker Newsでは、Flashベースのコンテンツを今後も楽しめるようにするための呼びかけが行われています。



Adobe to remove Flash Player from web site after December 2020 | Hacker News

https://news.ycombinator.com/item?id=23528182



他の形式に変換して保存する方法もあるのですが、j-james氏は「すごく興味深いものを見つけた」と、Rustで書かれたFlash Playerエミュレーター「Ruffle」の名前を挙げています。



Ruffle | Flash Player emulator written in the Rust programming language

https://ruffle.rs/





デモとしてアニメーション3作品とゲーム2作品が公開されており、問題なく動くことが確認できます。また、ローカルストレージ内のSWFファイルを読み込ませて実行することも可能です。



Ruffle Web Demo

http://ruffle-rs.s3-website-us-west-1.amazonaws.com/builds/web-demo/