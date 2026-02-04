2026年02月04日 16時50分 ソフトウェア

Adobeが「Adobe Animate」の販売・サポート終了を撤回して引き続き既存・新規ユーザーが利用可能に



Adobeが「Adobe Animateの販売を2026年3月1日で終了する」という発表を撤回し、引き続きメンテナンスモードとして継続提供していく方針を明らかにしました。



Adobeは現地時間2026年2月2日、Adobe Animateの販売終了を発表しました。



エンタープライズ版も2029年3月1日をもってサポートを終了し、FLA形式・XFL形式のファイルへのアクセス提供も終了することを示したため、Adobe Animateを仕事に使ってきたアニメーターなどから戸惑いの声が上がっていました。



しかし発表から2日が経過した2月4日、前言を撤回し、Adobe Animateが引き続き利用であることを表明しました。発表内容によれば、Adobe Animateはすべてのユーザーを対象として「メンテナンスモード」になり、サポートやセキュリティアップデート、バグ修正の提供は行われるものの、新機能は追加されないとのことです。





ちなみに「Adobe Animate」はFutureWave Softwareがアニメーション作成ソフトウェアとしてリリースした「FutureSplash Animator」を源流とします。



その後、1996年にMacromediaがFutureWave Softwareを買収し「Macromedia Flash」として展開され、2005年のAdobeによるMacromedia買収を経て、2007年から「Adobe Flash」として販売されるようになりました。2016年から現行の「Adobe Animate」に名称を改めています。



制作ソフトとは別にブラウザ用プラグインが存在していましたが、制作ソフトに先駆けて2020年末でサポートが打ち切られています。



このあたりの流れは、アニメーターの深谷英作さんがXに投稿した図でわかりやすく示されています。

