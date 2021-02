Amazonは倉庫で働く従業員に10時間半の深夜シフトを強制する

2021年1月25日、Amazonがイリノイ州シカゴにあるDCH1と呼ばれる倉庫で働く何百人もの従業員に「10時間半の深夜シフトに申し込むか、職を失うか」という選択を提示したと、Amazonの従業員擁護団体「DCH1 Amazonians United」が海外メディア VICE に語りました。 Amazon Is Forcing Its Warehouse Workers Into Brutal ‘Megacycle’ Shifts https://www.vice.com/en/article/y3gk3w/amazon-is-forcing-its-warehouse-workers-into-brutal-megacycle-shifts 2021年1月25日、Amazonの経営陣はDCH1を閉鎖することを従業員に通知しました。さらにAmazonは従業員に対し、仕事を続けたければシカゴの新しい倉庫で「メガサイクルシフト」と呼ばれる午前1時20分から午前11時50分までのシフトに移行できると通達しました。これまでDCH1の従業員は、午後8時45分から午前4時45分までの8時間の深夜シフトや、4時間または5時間の朝のシフトといった複数のオプションからシフトを選ぶことができたのですが、今後は新しい倉庫でメガサイクルシフトを選択するほかはなく、このシフトは多くの従業員にとって実行不可能なものだとDCH1 Amazonians Unitedは述べています。 VICEはこの方針を「Amazonは効率と顧客サービスの向上のために従業員の健康と安全を犠牲にしている」と報じています。DCH1のような ラストワンマイル を担当するアメリカの倉庫のうち、既に半分以上がメガサイクルシフトに移行しているとのことで、Amazonの広報担当者はVICEに対し「メガサイクルシフトへの移行により顧客体験が向上し、さまざまな配送ステーションが連携しやすくなる」と語っています。

2021年02月05日 14時00分00秒 in Posted by log1p_kr

