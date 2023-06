2023年06月21日 15時00分 乗り物

テスラの充電規格をEVメーカーのRivianが採用、充電規格の統一がさらに加速



2023年6月20日にアメリカの電気自動車メーカー「リヴィアン・オートモーティヴ」が、大手電気自動車メーカー・テスラの充電規格を採用することに同意したことを発表しました。テスラの充電規格を採用することで、リヴィアンの電気自動車でもテスラが展開する充電ステーション「スーパーチャージャー」の利用が可能になるとともに、「充電規格の業界標準を設定する」というテスラの目標に進展が得られました。



Rivian Accelerates Electrification through Adoption of North American Charging Standard

https://rivian.com/newsroom/article/rivian-accelerates-electrification-through-adoption-of-north-american-charging-standard-and-access-to-teslas-supercharger-network





EV maker Rivian to adopt Tesla's charging standard | Reuters

https://www.reuters.com/business/autos-transportation/ev-maker-rivian-adopt-teslas-charging-standard-2023-06-20/





Rivian is the next automaker to adopt Tesla’s charging plugs | Ars Technica

https://arstechnica.com/cars/2023/06/rivian-is-the-next-automaker-to-adopt-teslas-charging-plugs/



2023年6月20日にリヴィアン・オートモーティヴはテスラと契約を締結し、リヴィアンのドライバーがアメリカとカナダ内に存在する1万2000カ所のテスラのスーパーチャージャーを利用可能になることを発表しました。リヴィアンによると、早ければ2024年春から同社のピックアップトラック「R1T」とSUV「R1S」でアダプターを通じてスーパーチャージャーの利用が可能になります。



さらにリヴィアンは2025年以降の車両にテスラの充電方式「北米充電標準規格(NACS)」を標準搭載することを報告しています。



リヴィアンの創設者兼CEOであるR・J・スカリンジ氏は「テスラと協力することで、電気自動車の導入が加速して、カーボンニュートラルな社会の形成が進展することをうれしく思います。NACSの採用により、既存および将来のお客様はテスラの広大なスーパーチャージャーを活用しながら、これまで通りリヴィアンの電気自動車でのドライブを継続することができます」と述べています。また、リヴィアンが提供するモバイルおよびカーナビアプリにスーパーチャージャーの位置情報を追加することも発表しています。



by Benjamin Hollis



トヨタや日産では「CHAdeMO」と呼ばれる充電規格を採用しているように、従来の電気自動車メーカーではメーカーごとに独自の充電規格を採用しており、メーカー間の充電規格の統一は困難でした。しかし2022年にテスラは2012年から使用していた、従来の充電規格よりも小型で高速な、自社の充電方式を他社メーカーも使用できるように開放し「北米充電標準規格」と名付けました。テスラによる充電規格の開放後、2023年5月にフォード・モーター・カンパニーが2024年以降NACSを導入し、自社の電気自動車がスーパーチャージャーの利用が可能になることを発表。さらに2023年6月にゼネラルモーターズも2025年以降のNACSの標準搭載を発表しています。



相次ぐ電気自動車メーカーによるNACSの導入を受けて、投資銀行のウェドブッシュ・セキュリティーズのアナリストであるダン・アイブス氏は「テスラが将来的にアメリカの電気自動車の充電インフラを手中に収めることで勝負が付いたようです」と推測。また「テスラが先手を打って充電規格の統一に動いたことが、電気自動車の充電規格における競争を制することにつながりました」と述べています。





テスラの充電インフラストラクチャのシニアディレクターであるレベッカ・ティヌッチ氏は「電気自動車業界がNACSの採用に向けて団結する流れが加速することは素晴らしいことです」と述べています。



Hacker Newsでは「NACSの優れた点の1つに『ドライバーが操作する必要がある可動部品がない』ことがあります。可動部品がないことで、取り扱いが容易になり、摩耗による破損の可能性が減少します」という意見が上がっています。別のユーザーからは「すべてのガソリン車に共通の給油口があるように、すべての電気自動車にも共通の充電用接続ポートが導入されるよう、政府はメーカーに働きかけてほしいと願っています」との意見も述べられています。