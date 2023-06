2023年06月29日 12時30分 ハードウェア

テスラのEV充電コネクタ「NACS」がアメリカの標準規格になることが決定



自動車関連規格の標準化に取り組んでいる非営利団体・SAE Internationalが、テスラが開発し他の自動車メーカーでも採用されつつある「North American Charging Standard(NACS:北米充電規格)」コネクタの標準化計画を発表しました。これにより、あらゆるメーカーとサプライヤーが北アメリカで展開する電気自動車と充電ステーションでNACSを採用・製造・導入できるようになります。



SAE International Announces Standard for NACS Connector, Charging PKI and Infrastructure Reliability

https://www.sae.org/news/press-room/2023/06/sae-international-announces-standard-for-nacs-connector





Tesla’s NACS electric vehicle charger is being standardized by the SAE - The Verge

https://www.theverge.com/2023/6/27/23775208/tesla-nacs-electric-car-charging-standard-sae-chargepoint





NACSはEVメーカー大手のテスラが開発した規格で、もともとは「テスラコネクタ」と呼ばれていましたが、2022年11月に北アメリカの標準規格になることを目指して改名し、規格を公開しました。ライバルとしては、ヨーロッパで普及が進むCombined Charging System(CCS:複合充電システム)がありますが、NACSはコネクタの大きさが半分でありつつパワーは2倍であるという点をテスラはアピールしています。



充電規格を公開 | テスラ ジャパン

https://www.tesla.com/ja_jp/blog/opening-north-american-charging-standard





NACSの普及はテスラとSAE International、政府のエネルギー・運輸合同事務所が協力して行っていて、規格開放後、フォードやGM、EVメーカーのRivianが規格採用を表明しています。



テスラの充電規格をEVメーカーのRivianが採用、充電規格の統一がさらに加速 - GIGAZINE





SAE Internationalの発表に合わせて、EVの充電ステーションを展開するChargePointは、自社機器を用いて充電ステーションを開設する顧客に対して、NACSコネクタの提供開始を表明。



また、他の充電ステーションメーカーや充電ステーションチェーンも、NACSコネクタ追加のために動いているとのことです。