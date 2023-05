2023年05月24日 14時00分 ネットサービス

Uber Eatsの出前にWaymoの完全自動運転車を利用できるようになる



配車・配達サービスで知られるUberと完全自動運転車の開発を行っているWaymoが、配車・配達において複数年にわたる提携を行っていくことを発表しました。



Waymoは2023年5月4日に、アリゾナ州フェニックスで行っている完全自動運転車を用いたタクシーサービス「Waymo One」のサービスエリアを拡大しました。





今回のUberとの提携で、このWaymo Oneのサービスエリア内のUberおよびUber Eatsの利用者は、配車および配達時にWaymoの完全自動運転車両を利用できるようになるとのこと。



利用する車両はUber用に新たに導入するものではなく、既存の車両からUber向けの割り当てを行うとのことです。





Waymoのテケドラ・マワカナ共同CEOは「我々は、完全自動運転の楽しさや人々の命を救うという利点を、みなさんに体験してもらえる他の方法を提供できることをうれしく思います。Uberは人間が運転するライドシェアサービスのリーダーであり続けており、Waymoは先進的な技術や完全自動運転をUberの顧客ネットワークに接続することで、より多くの人々にリーチする機会を得ます」と述べました。



Uberのダラ・コスロシャヒCEOは「Uberは移動、出前、貨物配達を通して、グローバルで信頼できる市場へのアクセスを提供しています。完全自動運転は急速に日常の一部になりつつあり、Waymoのすばらしい技術をUberのプラットフォームに導入できることをうれしく思います」と述べました。



なお、配車であれば、Uberの車両の代わりにWaymoの完全自動運転車が来るだけの単純な置き換えといえますが、Uber Eatsの出前だと、完全自動運転車は店の中まで完成品を取りに入ってくることはできず、また出前時に玄関先に置き配することもできないので、ちょっとした手間が発生することになりそうです。