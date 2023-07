日産がテスラ発のEV充電規格「NACS」の採用を発表

・関連記事

テスラのEV充電コネクタ「NACS」がアメリカの標準規格になることが決定 - GIGAZINE



テスラの充電規格をEVメーカーのRivianが採用、充電規格の統一がさらに加速 - GIGAZINE



EV向け充電ステーションを5年で50万箇所設置するためバイデン政権が新基準を提案 - GIGAZINE



電気自動車は夜間より昼間に充電した方が電力供給網のコストを抑えられる - GIGAZINE



電気自動車はガソリン車より大幅にエネルギー効率がいい、その理由とは? - GIGAZINE



2023年07月20日 10時42分00秒 in 乗り物, Posted by log1o_hf

You can read the machine translated English article here.