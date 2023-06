2023年06月21日 14時00分 ネットサービス

25年の歴史を持つ老舗カメラレビューサイト「DPReview」が別レビューサイト「Gear Patrol」に買収され復活



1998年に設立して2007年にAmazonに買収されたカメラレビューサイト「DPReview」が、レビューサイト「Gear Patrol」に買収されたと発表されました。以前の親会社だったAmazonの意向によって2023年3月に更新の停止が発表され、サイトの閉鎖も危惧されましたが、閉鎖の危機は回避された模様です。



DPReview.com looks forward to a new chapter with Gear Patrol: Digital Photography Review

https://www.dpreview.com/site-news/8298318614/dpreview-com-looks-forward-to-a-new-chapter-with-gear-patrol





Gear Patrol Acquires DPReview from Amazon.com

https://www.gearpatrol.com/about/a44214660/gear-patrol-dpreview-acquisition/





DPReviewは1998年に開設されたイギリスのサイトで、デジタルカメラやレンズなどのレビュー、購入ガイド、ユーザーレビューをまとめていたほか、個々のカメラのユーザーコミュニティフォーラムとしても利用されていました。2007年にAmazonに買収されましたが、2023年にAmazonが1万8000人以上のレイオフを実施して大規模なコストカットを行った際に、DPReviewは2023年4月10日で更新を停止することが発表されました。



Amazonが25年続く老舗カメラレビューサイト「DPReview」の更新を停止することを発表 - GIGAZINE





DPReviewのゼネラルマネージャーであるスコット・エベレット氏は「過去数週間にわたって多くの皆様からご意見をいただき、DPReviewの今後について皆さまの多くが疑問に思っていることを認識しました。私たちは、Gear PatrolがDPReviewを買収したというニュースを共有できることを嬉しく思います。Gear Patrolは DPReviewが進む旅路の次のステップにおいて自然なホームであり、私たちが一緒に何を達成できるかを見るのが楽しみです」とコメントしました。



また、エベレット氏は「業界最高のカメラレビュー、業界をリードする写真ニュースと特集、インターネット上で最も活発な写真コミュニティの1つであるDPReviewの素晴らしさに、私たちはこれからもしっかりと取り組んでいることを安心していただきたいと思います」と語り、サイト運営の継続と更新再開を明らかにしました。



Gear Patrolによる買収は2023年6月20日に完了し、記事作成時点ですでにGear PatrolがDPReviewの親会社となりました。ユーザーアカウントはGear Patrolに移籍され、利用規約やプライバシーポリシーもGear Patrolのものとなりますが、引き続きサイトで利用可能だとのこと。





運営スタッフについては従来のDPReiviewのスタッフが引き継ぎ、編集内容やサイトの機能も変更する予定はないそうです。また、過去のコンテンツについてもアクセス可能になるとのこと。加えて、Gear Patrol自体がガジェットや乗り物などをレビューするサイトであることから、DPReviewの編集方針とも合致している様子。



Gear Patrolの創設者兼CEOであるエリック・ヤン氏は「私は写真愛好家として、初期の頃からDPReviewの熱心な読者でした。Amazonからバトンを受け取り、DPReviewの素晴らしいチームが次のステップを作り上げるのを手伝えて光栄です。編集の誠実さと情熱的なコミュニティが私たちの使命です。これこそがDPReviewのコアであり、私たちはその憲章を守るつもりです」とコメントしました。



エベレット氏は、「私たちのチームとレガシーへの継続的なサポートに感謝します。感謝してもしきれません」とGear Patrolに対して謝意を述べています。