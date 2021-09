新型コロナで高騰していた材木価格が突如急落、3カ月で価格が3分の1

新型コロナウイルスの影響で2020年末から高騰をみせていた材木価格が突如急落しました。高騰持続を見越して在庫を抱えていた小売業者から悲鳴が上がっているだけでなく、価格低下を受けて複数の製材所が操業停止に陥っています。 Lumber crash leads to 'blowout' sales as prices crater | CBC News https://www.cbc.ca/news/business/lumber-prices-1.6177016 2020年に発生した新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の流行を受け、政府がリモートワークの拡大や膨大な財政出動・低金利政策を打ち出したことをきっかけに、北米では「郊外に新築を建てたり、今住んでいる住宅をリフォームしたりする」というトレンドが生じており、2020年後半には例年の水準を大きく上回る住宅建設の需要増がみられました。

2021年09月16日 16時00分00秒 in メモ, Posted by log1k_iy

