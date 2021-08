材木価格の高騰に応じてプロセスチーズが値下がりするという奇妙な現象が発生中、その理由とは？

アメリカでは新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の流行によって新築住宅の需要増加と木材の供給量減少が同時に発生しており、その結果として材木価格の高騰現象である「ウッドショック」が生じています。ウッドショックは木造建築のコスト増などを招いていますが、一見無関係に思える「プロセスチーズの価格の値下がり」も招いています。 High Lumber Prices Lead to Unexpected Surplus of Cheese - Bloomberg https://www.bloomberg.com/news/articles/2021-08-12/the-latest-victim-of-soaring-lumber-markets-is-processed-cheese Soaring lumber costs bring cheese prices to 15-month low https://thetakeout.com/high-lumber-prices-cheap-processed-cheese-barrels-housi-1847509944 COVID-19の拡大によって厳しい状況が続く産業もありますが、一方で「住宅建設」のように急速に需要が回復した産業もあります。アメリカでは膨大な財政出動・低金利政策やリモートワークの拡大などを背景に、郊外に新築を建てたりリフォームを行ったりするというトレンドが生じており、2020年後半には例年の水準を大きく上回る住宅建設の需要増がみられました。

2021年08月28日 09時00分00秒 in 食, Posted by log1k_iy

