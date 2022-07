新型コロナオミクロン株「BA.4」「BA.5」は過去の感染からの免疫で防げるのか？

新型コロナウイルスオミクロン株の亜型である「BA.4」と「BA.5」は、以前のどの亜型よりも人の免疫防御をすり抜けられることが知られており、日本の新規感染は2022年8月までにほぼ全てこれらの亜型に 置き換えられる とされています。最近の研究により、新型コロナウイルスのアルファ株やベータ株などにかかっていると「BA.4/5」への再感染からある程度保護されることや、オミクロン株に感染したことがあればより強力な保護効果が得られることが分かりました。 Prior Omicron infection protects against BA.4 and BA.5 variants https://doi.org/10.1038/d41586-022-01950-2

2022年07月27日 06時00分00秒 in サイエンス, Posted by log1l_ks

