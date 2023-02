DRAM価格が2四半期連続で記録的な下落、チップメーカー各社は生産削減を発表するもSamsungは投資を継続予定

海外メディアのBloombergは、世界的な半導体の供給過剰を受けて マイクロン・テクノロジ や SKハイニックス 、 キオクシア といったメモリチップメーカー各社が2022年後半に生産を削減し、設備の拡張計画を減速させたと述べています。 一方、世界最大のメモリサプライヤーである Samsung は競合他社と異なり、 2023年も前年並みの設備投資を維持 する決定を下しています。Bloombergによると、Samsungはストレージを大量に使用するクラウドサービスや コネクテッドカー 、AIシステムなどの長期的な成長に賭けているとのことです。 なお、TrendForceはDRAMの中でもサーバーDRAMは堅調であり、DRAMサプライヤーは製品構成の変更を行っていると指摘。2023年には、出荷に占めるサーバー向けDRAMの割合がモバイル向けDRAMを上回るとの見通しを示しています。 Press Center | TrendForce - Market research, price trend of DRAM, NAND Flash, LEDs, TFT-LCD and green energy, PV https://www.trendforce.com/presscenter/news/20230220-11572.html

新型コロナウイルス感染症(COVID-19)のパンデミックや仮想通貨マイニングの需要増などの影響を受け、2020年以降は世界的な半導体不足が続きましたが、2022年後半には供給過剰へと転じました。そんな中で市場調査企業のTrendForceが、揮発性メモリ(RAM)の一種である DRAM の価格が2022年度第3四半期と第4四半期の2期連続で記録的な下落幅を記録したと報告しました。 Research Reports | TrendForce - Market research, price trend of DRAM, NAND Flash, LEDs, TFT-LCD and green energy, PV https://www.trendforce.com/research/download/RP230220PV Samsung, Hynix Pain Deepens as Price Collapse Echoes 2008 Crisis - Bloomberg https://www.bloomberg.com/news/articles/2023-02-20/samsung-hynix-pain-deepens-as-price-collapse-echoes-2008-crisis Samsung & Companies Witness Significant DRAM Price Collapse https://appuals.com/samsung-witness-dram-price-collapse/ 2020年からの約2年間は世界的に半導体不足が問題となっており、チップメーカー各社は生産設備への投資などを行って供給不足の解消に努めてきました。ところが、2022年後半からはPCやスマートフォン需要の減少や景気後退への懸念といった要因を背景に、一転して在庫が膨らむ供給過剰の状態となっています。 半導体不足が解消される一方でPCやスマホが売れなくなりチップの在庫が爆増中、各メーカーの声はどのようなものか? - GIGAZINE

・関連記事

半導体不足が解消される一方でPCやスマホが売れなくなりチップの在庫が爆増中、各メーカーの声はどのようなものか? - GIGAZINE



DDR5メモリーの価格が順調に下がりGB単価は700円台に、一部は1カ月で20%下落 - GIGAZINE



Samsung・Micron・SK Hynixが「DRAMの価格操作を行った」として集団訴訟を起こされる - GIGAZINE



スマホやPCのパフォーマンスを低下させる「DRAM」の熱問題を解決するための突破口とは? - GIGAZINE



データ転送速度が13%向上した世界最速のモバイルDRAM「LPDDR5T」をSK hynixが開発 - GIGAZINE



業界初24Gbpsのデータ転送速度を実現したGDDR6 DRAMをSamsungが発表、前モデルから30%以上高速に - GIGAZINE



Metaの巨大なデータセンターでメモリを大幅に節約するための「透過メモリオフロード」とは? - GIGAZINE



2023年02月21日 17時00分00秒 in ハードウェア, Posted by log1h_ik

You can read the machine translated English article here.