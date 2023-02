血管から脳インプラントを挿入し身体の不自由な人がカーソルやデバイスを使用できるようにするスタートアップ「Synchron」とは？

脳に埋め込むインプラントから脳の電気信号を読み取り、体を動かさなくてもPCやスマートフォンを操作できるようにするブレインコンピューターインターフェース(BCI)の研究が日夜行なわれており、BCIを実用化するためのスタートアップも登場しています。BCI開発を行なうスタートアップ「 Synchron 」はアメリカで初めてBCIの臨床試験を認可され、すでに7人の患者が埋め込み手術を受けています。 Synchron backed by Bezos and Gates tests brain-computer interface https://www.cnbc.com/2023/02/18/synchron-backed-by-bezos-and-gates-tests-brain-computer-interface.html Synchronは2012年に設立された企業で、脳信号を解読してコンピューターで読み取れるように変換するBCIを開発するスタートアップです。同じ業種では、テスラやSpaceXのイーロン・マスクCEOが設立したNeuralinkが有名です。 脳に電極を埋め込み直接スマホを操作する「Neuralink」の詳細をイーロン・マスクが発表 - GIGAZINE

