2026年03月16日 12時00分 サイエンス

はしかの流行は深刻な健康被害をもたらすだけでなく国家に大きな経済的損失も与えるとの指摘



麻しん(はしか)は非常に感染力の強い感染症であり、風邪のような症状に続いて39度以上の高熱と発疹が現れ、肺炎や脳炎といった合併症を起こして死亡する割合も高い危険な病気です。近年アメリカではかつて排除されたはずの麻しんが再流行しており、ブラウン大学の疫学教授であるジェニファー・ヌッツォ氏らが、アメリカの麻しん再流行がもたらす影響や今後起りうる事態について解説しました。



We study pandemics, and the resurgence of measles is a grim sign of what’s coming

https://theconversation.com/we-study-pandemics-and-the-resurgence-of-measles-is-a-grim-sign-of-whats-coming-275059





アメリカでは2000年、12カ月間にわたって麻しんの感染が確認されなかったことを受けて、「麻しん排除国」の認定を受けました。しかし、近年は再び麻しんが流行し始めており、2026年3月時点では1年以上にわたって継続的に麻しんが流行しているとのこと。



2025年1月～8月にはテキサス州で麻しんの流行が発生し、その後もユタ州やアリゾナ州、サウスカロライナ州などで感染が広がりました。2026年に入ってから麻しんの症例が確認されたのは30州に達し、保健当局は3月6日時点で1300件もの症例を確認しているとのことで、このペースが続けば過去35年で最多だった2025年を上回る見込みです。



ヌッツォ氏らは、「アメリカにおける麻しんの再流行は、今後起こりうる事態の暗い兆候だと考えています」と述べ、麻しんが再流行していることの意味や影響について解説しています。



◆なぜアメリカで麻しんが再流行しているのか？

麻しんが再流行している根本的な原因は、ワクチン接種率の低下です。アメリカ全体で見ると、麻しん・おたふく風邪・風疹の弱毒化ウイルスを混合したMMRワクチンの接種率は約90％で、一部地域では60％を下回っています。集団免疫を達成するのに必要なMMRワクチン接種率は95％とされていますが、2019～2020年以降はこの水準を下回り、麻しんが流行しやすい状態となっています。





◆人々の健康に対する影響は？

記事作成時点におけるアメリカの麻しん流行は人々に深刻な健康被害をもたらしており、2025年には2000年以降で最多の3人が麻しんで死亡しました。2025年にアメリカで確認された麻しん患者2283人のうち11％は入院が必要なほど重症で、一部の州では麻しんの合併症による入院の報告義務がないことから、実際に麻しんの影響で入院した患者数はもっと多いと考えられます。



麻しんは単に風邪や発熱を引き起こすだけでなく肺炎などの合併症を引き起こし、1000人に1人ほどの割合で死に至ります。また、同じく1000人に1人の割合で脳炎も発症し、難聴や知的障害などの後遺症が生じる危険性があるほか、麻しんウイルスが免疫系に影響してその後の人生における感染症リスクを高める可能性があると、ヌッツォ氏らは警告しています。まれなケースですが、幼少期に麻しんへ感染すると感染から5～10年後に亜急性硬化性全脳炎を発症し、死に至る場合もあるとのことです。



◆麻しんは国家にとって多大な経済的損失をもたらす

麻しんが引き起こすあまり注目されていない被害として、国家にもたらす多大な経済的損失が挙げられます。ヌッツォ氏らは、「各国が麻しんの撲滅を目指してきた理由のひとつは、ウイルスの国内感染を阻止することによる明確な経済的利益があるからです」と述べています。





2025年の研究では、麻しんの症例1件につき平均でおよそ4万3200ドル(約690万円)もの費用がかかると推定されています。2018年～2019年にかけて発生したワシントン州における麻しん流行では、確認した症例数こそ72件と近年の再流行よりも控えめでしたが、公衆衛生対策・医療費・生産性損失を含めた総コストは320万ドル(約5億1000万円)に達しました。



アメリカの300以上の医療機関からなる団体・Common Health Coalitionの(PDFファイル)レポートによると、MMRワクチンの接種率が1％低下するごとに、アメリカの医療制度と経済全体で数十億ドル(数千億円)もの損失が発生するとのこと。



◆その他の感染症対策に与える示唆

感染症の拡大を阻止するワクチン接種・感染例の発見と隔離・接触者の特定・感染者の治療といった手順は、麻しんとその他の感染症で共通しています。そのため、麻しんの対策状況はその他の感染症への対応能力を測る指標になり得ます。現在の状況は、麻しん以外の感染症も流行する危険性があることを示唆しているとのこと。



ヌッツォ氏らは、感染症を抑制するには公衆衛生の基本要素に対する国民の信頼が不可欠ですが、MMRワクチンの接種率低下は国民の信頼感低下を浮き彫りにしていると指摘。「こうした国の公衆衛生体制における亀裂の拡大は、感染症の発生やパンデミック、生物兵器攻撃といった将来の脅威から、アメリカ国民を守るための取り組みを複雑化させるでしょう」と述べました。



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