2020年02月27日 21時00分 ゲーム

「30日以内ならどれだけゲームをプレイしても全額払い戻し可能」なゲーム販売プラットフォームが誕生



ゲームや映画のダウンロード販売プラットフォームである「GOG.com」は、ウィッチャーシリーズで有名なヨーロッパで2番目に時価総額の高いゲームデベロッパーであるCD Projektの子会社・GOGが運営するサービス。そんなGOG.comが、払い戻しに関するポリシーを更新したことで「30日以内ならどれだけゲームをプレイしても払い戻し可能」となりました。



GOG’s Updated Refund Policy has your back (even more) - GOG.com

https://www.gog.com/news/gogs_updated_refund_policy_has_your_back_even_more



GOG will refund your games even after you’ve started playing them - The

Verge

https://www.theverge.com/2020/2/26/21154402/good-old-games-refund-policy-30-days-download-played-blanket-policy



GOGは現地時間の2020年2月26日に、GOG.comの払い戻しポリシーを更新したことを発表し、「我々はゲーマーファーストのアプローチを信じています。つまり、ストアのすべてがゲーマーのために設計されたものであるべきで、ゲーマーの購入における安全性と満足度こそが最優先されるべきです」と説明しています。



GOGは払い戻しポリシーを更新することで、「ユーザーフレンドリーなエクスペリエンスに別の要素が追加されることとなる」と説明。そして、変更点はたった一文で説明できるとのこと。GOG.comの新しい払い戻しポリシーは、「製品をダウンロードして起動し、実際にゲームをプレイした場合でも、購入から最大30日間は全額の払い戻しを受けることができる」というものです。なお、これまではゲーム購入後に払い戻しを受けるには、ゲームに技術的な問題が見つからなければいけませんでした。



We always believed in a 'gamers-first’ approach and with this voluntary update to our Refund Policy you can get a full refund up to 30 days after purchasing a product, even if you downloaded, launched, and played it.



More details – https://t.co/WfwZkyLkbo — GOG.COM (@GOGcom) 2020年2月26日



GOGは全額払い戻し可能な期間として「30日」を設けていますが、Valveの運営するSteamの返金可能な条件は「Steamストアで2週間以内に購入され、使用時間が2時間未満のゲーム或いはソフトウェアアプリケーションに対して返金を行う」で、Epic Gamesの運営するEpic Games Storeの場合も同じく「購入から14日以内、プレイ時間が2時間未満のゲーム」です。SteamおよびEpic Games Storeは「2時間未満のゲームプレイ」を返金条件に盛り込んでいますが、GOG.comの場合はゲームのプレイ時間を払い戻しの条件に含めていません。



ただし、GOGは払い戻しに関するFAQを公開しており、全額払い戻しに関する詳細な条件についてはここで説明しています。



Update to our voluntary Refund Policy – GOG.COM SUPPORT CENTER

https://support.gog.com/hc/en-us/articles/360006129837





GOGによると、払い戻し申請するには購入後30日以内にカスタマーサポートに連絡することが求められています。GOGは払い戻しに関して制限はないものの「個々のケースで払い戻しを拒否する権利を留保します」「お客様が十分な情報に基づいて購入を決定したにも関わらず、ゲームが期待通りに機能しない場合にのみ、この更新された払い戻しポリシーを使用すると信頼しています」として、あくまでもユーザーが常識の範囲内で払い戻し申請を行ってくれることを期待しつつも、場合によっては払い戻し対応を拒否する可能性もあるとしています。



なお、友人などからギフトとしてゲームをプレゼントされた場合には、ギフトとしてゲームを購入した人が払い戻し申請を行う必要があることや、事前注文したゲームの場合は、事前注文期間および発売日から30日間が払い戻し可能な期間となること、ゲーム内の課金要素として存在するDLCやシーズンパスといったものは、単体で購入している場合は払い戻しが可能となることなどが記されています。