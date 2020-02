にんにくの香りが強烈に食欲を刺激するファミリーマートの「山賊焼」を食べてみた

・関連記事

コチュジャンと山椒が衣に染みこんだ「ファミチキ(麻辣味)」はコクのあるピリ辛スパイスとジューシーチキンの旨みが相性抜群 - GIGAZINE



黒胡椒・ガーリック・オニオンパウダーが旨みとコクを強烈に主張する調味料「禁断の黒胡椒」を使って焼き肉を食べてみた - GIGAZINE



肉で肉を挟んだ肉好き感涙の「にくカツにくバーガー」をモスバーガーで食べてきた - GIGAZINE



「山賊焼」をパラダイスっぽく豪快に食らいつける「いろり山賊」はお祭り気分で行くお店 - GIGAZINE



2020年02月27日 22時00分00秒 in 試食, Posted by logc_nt

You can read the machine translated English article here.