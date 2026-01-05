2026年01月05日 13時09分 ゲーム

ゲーム販売プラットフォーム「GOG」の共同設立者がGOGをCD Projektから買収



ゲーム販売プラットフォーム「GOG.com(GOG)」が、GOGおよびGOGの親会社CD Projektの共同設立者であるMichał Kiciński氏に買収されました。CD Projektのゲーム開発とGOGのゲーム販売を切り離すことが目的だとされています。



GOGは「DRM(デジタル著作権管理)フリー」を掲げるゲーム販売プラットフォームです。一方のCD Projektは「ウィッチャー」シリーズを制作するゲーム会社で、子会社のGOG sp. z o.o.を通じてGOGを運営していました。Kiciński氏は両社の立ち上げに寄与していました。



2025年12月29日、Kiciński氏個人がGOG sp. z ooの株式100％を取得する形でGOGを買収したことが明らかにされました。買収額は9070万ポーランド・ズウォティ(約40億円)です。



この買収によりGOGの所有者が変わることになりますが、運営方針は変わらず、「一度購入したゲームを永遠にプレイヤーのものとする」という初期の理念を引き続き掲げるとのことです。





この買収はCD Projektの「最高品質のRPGの開発と、自社ブランドを基盤としたエンターテインメントをファンに提供することに全力を注ぐ」という戦略に一致するもので、CD Projektは上記の戦略に専念できるようになり、GOGはより強力な支援を得て自らの理念を追求できるようになるとGOGは説明しています。



GOGはまた、「GOGは『クラシックゲームをプレイヤーのもとへ戻し、一度購入したゲームが真に、永遠にあなたのものとなることを保証する』という確固たる価値観と明確な原則の上に築かれてきました。ゲームプレイに必須のクライアントや閉鎖的なエコシステムが主流となる市場において、この哲学はかつてないほど重要性を増しています。買収という新たな章は、このビジョンをさらに強化するものです。私たちは過去のクラシック作品をより多く保存し、傑出したゲームをたたえ、真のレトロ精神を備えた新作を含む明日のクラシックゲームを形作るために、より多くのことを成し遂げたいと考えています」と伝えました。





CD Projektの共同CEOであるMichał Nowakowski氏は、「GOGは長らく独立して運営されてきましたが、今、信頼できる経営陣の手に渡ります。GOGの共同設立者の一人であるKiciński氏の支援により、GOGの未来は素晴らしいプロジェクトと成功に満ちあふれるものになると確信しています。我々が野心的な開発ロードマップと高品質な新製品によるフランチャイズの拡大に注力している今、今回の移行は適切なタイミングだと判断しました」と語っています。



Kiciński氏は、「CD ProjektとGOGは、自由、独立性、そして真のオーナーシップという共通のルーツと価値観を共有しています。CD Projektは、その卓越したAAAタイトル群を通して、これまで通りGOGのサービスを支えてくれると確信しています」と述べました。

