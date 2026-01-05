2026年01月05日 13時20分 ゲーム

「ゲーマーのIntel離れ」がSteamでも顕著に現れる、わずか5年でIntel製CPUのシェアは81％から55.6％まで急落



Valveが運営するPCゲームプラットフォームのSteamは、毎月ハードウェアおよびソフトウェアの統計情報を公開しています。最新のハードウェア統計情報から、Steam上でIntel製CPUを利用するユーザーの割合が徐々に減少していることが明らかになりました。



Steamハードウェア＆ソフトウェア 調査

https://store.steampowered.com/hwsurvey/Steam-Hardware-Software-Survey-Welcome-to-Steam



Gamers desert Intel in droves, as Steam share plummets from 81% to 55.6% in just five years | Club386

https://www.club386.com/gamers-desert-intel-steam-survey-december-2025/



Steamが公開した2025年12月時点でのユーザーの使用しているCPUに関する統計情報が以下。2025年12月時点でのCPUシェアはIntelが55.58％、AMDが44.42％です。なお、Steamが公開しているCPUメーカーシェアに関する情報で最も古いものが2024年7月のもので、この時点でのIntelのシェアは66.6％でした。つまり、Intelは1年と5カ月でシェアを11％ポイント以上落としたこととなります。





テクノロジーメディアのClub386は、5年前である2020年12月時点でのIntelのCPUシェアは81％だったと指摘。つまり、Intelはわずか5年でSteam上でのCPUシェアを25.42％ポイントも落としたこととなります。





Club386はゲーマーの間でIntel離れが続いている理由のひとつとして、第13世代Coreプロセッサーと第14世代Coreプロセッサーで発生したVminシフト問題を挙げています。Club386は「まず、Intelの第14世代Raptor Lake CPUは、ここ数年、安定性の問題に悩まされていました。これは悪名高いVminシフト問題であり、一部のCPUでロード時にチップに急激な電圧上昇が発生するというものです。その結果、Unreal Engineベースのゲームがクラッシュし、VRAMが不足していると表示されることがよくありました。なお、実際にはCPUの性能低下が原因でした」と指摘しました。



Intelが自社の設計が原因で第13・14世代CPUに不具合が発生していることをついに認める - GIGAZINE





その後登場したArrow Lakeは、マルチスレッドコンテンツ制作において十分な性能を備えており、Raptor Lakeよりも発熱が少なく、消費電力も大幅に抑えられていました。しかし、ゲームパフォーマンスは競合製品だけでなくIntelの旧式チップにも劣っていました。



一方、AMDはこの間に3D Vキャッシュを搭載したX3Dシリーズを発表。同シリーズはゲームにおいて優れたパフォーマンスを発揮し、絶大な人気を誇ったとClub386は指摘しています。



AMDがZen 5ベースの次世代ゲーミングプロセッサ「AMD Ryzen X3D」の発売日を発表 - GIGAZINE





実際、AmazonでCPUの売れ筋ランキングをチェックすると、トップ10のうちIntel製CPUはわずか1モデルのみ。なお、トップ10にランクインしたIntel製CPUは「Intel Core Ultra 7 265K」でした。



Amazon | Intel Core Ultra 7 265K | インテル | CPU 通販





Club386は「Intelはまだこの状況を覆す可能性があります。AMDは最初のZenチップをリリースするまで非常に厳しい状況でしたが、その後、劇的な復活を遂げました。Intelも最大52コアと膨大な最終レベルキャッシュを搭載するとウワサされているNova Lakeチップのリリースで、状況の好転を期待する必要があります」と記しました。

