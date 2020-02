2020年02月27日 20時00分 メモ

「彼氏をスーツケースに入れたままにして死なせた」として女性が逮捕へ



子どもをスーツケースに入れて密入国させようとした父親が逮捕された事件が2018年に起こりましたが、2020年2月24日新たに、アメリカ・フロリダ州で「彼氏をスーツケースに閉じ込めて死なせた」として女が逮捕されました、女は「かくれんぼ」の一環で男性がスーツケースに入ったと語っていますが、携帯電話の中には供述と異なるムービーが収められていました。



オレンジ郡保安官事務所によって第二級殺人容疑で逮捕されたのは、サラ・ブーン容疑者42歳。



この事件で死亡したのはジョージ・トーレス・ジュニア氏42歳。ブーン容疑者とトーレス氏は、トーレス氏が死亡した前日に酒を飲み酔っぱらい、「かくれんぼでスーツケースに入ると面白い」という話をしたそうです。その後、ブーン容疑者はトーレス氏をスーツケースの中にいれ、二階に上がったあと就寝。そして翌朝起きたブーン容疑者はまだスーツケースの中にトーレス氏が入っており、反応がないことに気づきました。そして午後になってから警察に通報を行ったというのが、ブーン容疑者が供述した事件の全容です。



しかし、オレンジ郡保安官事務所は、ブーン容疑者の携帯電話から、トーレス氏が下向きにされたスーツケースから出ようとしているムービーを発見しています。そのムービーには「息ができない」というトーレス氏の助けを求める叫び声や、ブーン容疑者の「そう、それがあなたが私を窒息させた時にやったこと」「あなたのせいでしょう。それはあなたが浮気した時の私の感覚」という声が収まっていました。





ムービー中でトーレス氏が叫んでいる時にブーン容疑者は笑っているようにも聞こえたこと、トーレス氏がブーン容疑者の名前を呼んだ時にブーン容疑者は「黙れ」と発したことを、オレンジ郡保安官事務所の代理人は証言しています。ただし、ブーン容疑者はムービーを撮影した時の記憶がないと主張しています。



なお、死体発見時の報告によると、トーレス氏は発見された時に唇に裂傷、目の周りに傷があったとのこと。ブーン容疑者はトーレス氏との間で争いがあったことを否定しています。