アニメやマンガのキャラクターが「手袋」をはめがちなのはなぜなのか？

・関連記事

「スパイダーバース」が3DCGアニメーションをいかに進化させたか - GIGAZINE



ディズニーのアニメの動きがまるで生きているように感じる秘密がわかる「キャラクターに命を吹き込む12の法則」 - GIGAZINE



ディズニープリンセスの大きな瞳に隠されたアニメの歴史とは? - GIGAZINE



無料でピクサーアニメの作り方を本格的に学べる「Pixar in a Box」 - GIGAZINE



無料でピクサーのストーリーテリング技術を学べる「The Art of Storytelling」が公開に - GIGAZINE



2023年07月20日 09時25分00秒 in 動画, アニメ, Posted by log1e_dh

You can read the machine translated English article here.