2023年07月18日 10時41分 ネットサービス

Redditが2022年以前のメッセージ・チャット履歴をすべて削除



2023年6月30日から数週間にわたり、オンライン掲示板のRedditに記録された過去のメッセージやライブチャット履歴が削除されていることが報告され始めています。事前の告知はあったものの、突然ともいえる措置にユーザーが嘆きの声を上げました。



Reddit removes years of chat and message archives from users' accounts | Mashable

https://mashable.com/article/reddit-removes-live-chat-archives-messages



Reddit nukes everyone’s pre-2023 chats and messages

https://www.androidpolice.com/reddit-deleted-pre-2023-chat-messages/



Redditは2023年6月22日のチェンジログにて、以前から力を入れていた新しいチャットシステムへ次第に移行しつつあることを報告し、2023年1月1日以降に送信されたチャットメッセージを新システムに移す予定であることを告知しました。



この変更は告知通り2023年6月30日から有効となりましたが、2022年12月31日以前の古いメッセージが閲覧不可能になるという点はどこにも記載されていなかったため、過去のチャットやメッセージを閲覧できなくなったユーザーのRedditに対する非難の声が増加しています。



Redditのあるユーザーは「保存していた7年分のチャットの履歴をすべて失いました。今気づいたばかりで、ショックを受けています。保存しておきたかったRedditorとの連絡先や、何度もやり取りして共有した大量のリサーチ、どこにも公開されていない情報を失ってしまいました」と投稿。別のユーザーは「妻とはredditで知り合ったんだ……最初のメッセージを失ってしまって残念だよ」と投稿しました。





テクノロジー系メディアのAndroid Policeは「Redditは長年にわたり、人々の会話やオンライン上の交流によって築かれたコミュニティを育んできましたが、今回の動きはプラットフォームの理念に反するものです。運営コストを削減しようとした結果かもしれませんが、一般的には無謀な行動といえるものです」と指摘しています。





また、Redditが今回の変更点をチェンジログの一番最後に記載してあまり目立たないようにしたという指摘や、Redditがメールやサイトバナーなどを通じて直接警告のメッセージを発信しなかった点を問題視する声もあります。







Redditでは、運営側がAPIを突然有料化したことによるユーザーへの影響が広がっており、「使いにくい公式アプリ」の仕様を強要されることに対する怒りの声が上がり、多くのサードパーティー製アプリが消滅したことに伴う抗議活動が発生しています。今回の事例で、さらに火に油を注ぐ結果となりました。



ちなみに、Redditにデータリクエストを提出することで過去のメッセージをダウンロードできる可能性があるとのアドバイスが出ています。