サクサクのカツがシャキシャキ白髪ねぎ＆濃厚塩ダレと絡んでご飯が進みまくる松のやの「白髪ねぎとキラキラ塩ダレのロースかつ定食」と「白髪ねぎとキラキラ塩ダレのささみかつ定食」を食べてみた

・関連記事

かつ丼なのに卵でとじずにふわトロ卵をかけたピリ辛ネギ塩ダレの「かけかつめし」試食レビュー - GIGAZINE



玉子3つと牛丼大盛と同量の牛肉でボリューミーかつお肉モリモリな吉野家の「月見牛とじ丼」を食べてみた - GIGAZINE



ゴロゴロ入ったエビやイカのうま味たっぷりなホワイトソースがホットなキーマカレーを彩る「海鮮ごろごろシーフードクリームキーマカレー」試食レビュー - GIGAZINE



ごまの風味が香るさっぱりした和風醤油ダレでビフテキを楽しめる「ビフテキ丼(にんにくごま醤油)」試食レビュー - GIGAZINE



約20cmのカレイのから揚げがバンズからはみ出しまくりな「丸ごと!!カレイバーガー」実食、肉厚ふっくら白身がタルタル&特製甘辛しょうゆだれと絶妙ハーモニーな一品 - GIGAZINE



半熟卵とチーズがとろ~りなケンタッキーの期間限定「とろ~り月見チーズチキンフィレサンド」「とろ~り月見チーズ和風チキンカツサンド」試食レビュー - GIGAZINE

2021年09月10日 22時00分00秒 in 試食, Posted by log1o_hf

You can read the machine translated English article here.