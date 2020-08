岐阜のソウルフード「鶏ちゃん焼き」にチキンカツをプラスしたかつやの「鶏ちゃん焼きチキンカツ丼」を食べてみた

・関連記事

甘辛いジューシーな鶏の照り焼きがレンジで簡単&少量ずつ作れる「レンジでちょっと てり焼調味料」試食レビュー - GIGAZINE



黒酢の酸味&ニンニクやネギの食欲そそる香りがから揚げと相性バツグンで暑い夏にピッタリな松のや「油淋鶏定食」を食べてみた - GIGAZINE



ご飯がどんどん進む食欲そそる味付けの期間限定「回鍋肉と麻婆豆腐の定食」&「レバニラ炒めとから揚げの定食」試食レビュー - GIGAZINE



牛が主役の吉野家「肉だく牛カレー」試食レビュー、新しくなった14種のスパイスの和風だしカレーとの相性を確かめてみた - GIGAZINE



松屋の牛めし&茎ワサビが香る山形だしをとろろでツルッとかき込む「山形だしの三色丼」試食レビュー - GIGAZINE



唐辛子の刺激がピリピリ刺さる「スゴ辛チキン」を餃子の王将で買ってきて食べてみた - GIGAZINE



プリプリの大とろホルモンを心ゆくまで堪能できる「大とろホルモン焼肉丼」が伝説のすた丼屋で登場したので食べてみた - GIGAZINE

2020年08月17日 22時00分00秒 in 試食, Posted by log1l_ks

You can read the machine translated English article here.