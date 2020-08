「8時間睡眠は全人類に必要ではない」ことが徐々に明らかに

・関連記事

「睡眠不足で死に至るメカニズム」が解明される、死を避けるために必要なものとは? - GIGAZINE



新型コロナウイルスとの戦いで役立つのは「睡眠」、免疫力を高める睡眠とは? - GIGAZINE



よい睡眠を得るのに役立つ4つの方法とは? - GIGAZINE



睡眠の質を大幅に改善するのは「就寝前の温かいお風呂」だと研究で再確認される - GIGAZINE



睡眠不足の影響を調べるため実際に4時間睡眠で2週間生活し続けて認知機能をテストした結果とは? - GIGAZINE

2020年08月17日 23時00分00秒 in サイエンス, Posted by logq_fa

You can read the machine translated English article here.