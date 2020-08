宇宙から無限に金属鉱物を得る「アステロイドマイニング」とは？

・関連記事

エイリアンはどのような文明を築き上げているのか? - GIGAZINE



太陽を燃料に太陽系ごと宇宙を旅することが可能な「恒星エンジン」とは一体どんなものなのか? - GIGAZINE



地球の周回軌道上にまでケーブルを伸ばして宇宙への足掛かりにする「スカイフック」計画とは? - GIGAZINE



「火星に基地を作る」ことがいかに最悪のアイデアで大きな可能性を持つのかをアニメーションで解説 - GIGAZINE



太陽をぐるりと取り囲み全エネルギーを回収する構造体「ダイソン球」の作り方 - GIGAZINE



2020年08月17日 21時00分00秒 in 動画, Posted by log1k_iy

You can read the machine translated English article here.