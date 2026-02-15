2026年02月15日 08時00分 ソフトウェア

スパイウェアメーカーpcTattletaleの創設者が監視ソフトウェアの販売・宣伝で罪を認める、非常にレアケースとの指摘



アメリカに拠点を置くスパイウェア企業の創設者が、スマートフォンやPCを監視できる製品を提供した罪で罪を認めました。スパイウェアの運営者が逮捕・起訴され、さらに罪を認めるというのは、アメリカでは2014年以来だとのことです。



pcTattletaleはスマートフォンやPCのメッセージ、写真、位置情報データを含む被害者の情報のコピーを継続的にpcTattletaleのサーバーにアップロードするアプリです。攻撃者が被害者の端末にこっそりインストールさせることで作動し、攻撃者は情報を盗み見ることが可能でした。



pcTattletaleの捜査は2021年6月、スパイウェアを提供する100以上のサイトが発見されたことをきっかけに始まりました。これらのサイトの多くは、子どもや従業員の監視などソフトウェアの合法的な使用方法を宣伝していました。



2021年11月、国土安全保障捜査局(HSI)の特別捜査官であるニック・ジョーンズ氏はアフィリエイトマーケターを装ってpcTattletaleの創設者ブライアン・フレミングに接触。フレミングから「浮気者を捕まえるスパイアプリ第1位」などとデザインされたpcTattletaleの宣伝用バナー画像を受け取りました。後日、ボーイフレンドのスマートフォンにpcTattletaleをインストールしようと装ったジョーンズ氏に対し、フレミングが支援を申し出たとされています。





これらの行動を基に捜索令状が発行され、家宅捜索やフレミングの銀行口座およびPayPalアカウントの差し押さえが行われました。捜査当局にとって決定的だったのは、フレミングがミシガン州にある自宅からpcTattletaleを運営しているとみられた点です。自宅がアメリカの法執行機関の管轄圏内にあったという点が、海外に拠点を置く多くのスパイウェア運営者とは対照的でした。



フレミングは少なくとも2017年から2022年までスパイウェアの販売に従事していたとされています。フレミングの弁護士マーカス・ブラーサ氏は、「フレミングは製品が法律に違反する可能性を全く認識しておらず、問題があると知ったときから全てを停止し捜査当局に全面的に協力した」と述べました。





2026年1月、フレミングはサンディエゴ連邦裁判所でコンピューターハッキングおよび違法目的の監視ソフトウェアの販売・宣伝等で罪を認めました。フレミングには2026年後半に判決が言い渡される予定です。



なお、捜査中の2024年にはpcTattletaleが何者かによってハッキングされ、13万8000人以上の顧客情報が漏えいするという事件が起こりました。この事件をきっかけにpcTattletaleは閉鎖されています。



アメリカにおけるスパイウェアの運営を要因とする有罪判決は、2014年に携帯電話監視アプリ「StealthGenie」の開発者が起訴され有罪を認めて以来、10年以上ぶりとのことです。



