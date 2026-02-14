2026年02月14日 23時00分 レビュー

無料・軽量でプライバシー保護を重視したノート作成アプリ「NoteDiscovery」、LaTeX数式入力・Mermaidダイアグラム・スマートなタグ管理・カスタムテンプレート・コードハイライト表示などを搭載しセルフホスト可能



Markdown形式でのメモ帳やナレッジベースをローカルで構築、ブラウザでプレビュー表示を見ながら編集できる無料かつ軽量でプライバシー保護を重視したノート作成アプリ「NoteDiscovery」が公開されています。



gamosoft/NoteDiscovery: Your Self-Hosted Knowledge Base

https://github.com/gamosoft/NoteDiscovery



NoteDiscovery - Your Self-Hosted Knowledge Base

https://www.notediscovery.com/





◆デモサイト

以下のデモサイトでNoteDiscoveryを試すことができます。

https://gamosoft-notediscovery-demo.hf.space/



◆インストール方法

今回はWindows 11のPowerShellとDocker Desktopを用意した環境で構築します。任意のフォルダで以下のコマンドを実行して、NoteDiscoveryの作業フォルダとデータフォルダを作成してフォルダに移動します。



mkdir notediscovery\data; cd notediscovery



dockerコマンドを実行して、NoteDiscoveryを起動します。



docker run -d --name notediscovery -p 8000:8000 ` -v ${PWD}/data:/app/data ` ghcr.io/gamosoft/notediscovery:latest



ブラウザで「http://localhost:8000」にアクセスすると、NoteDiscoveryのトップページが表示されます。





◆NoteDiscoveryの主な機能

・完全なプライバシー保護

ノートはサーバーから外部に送信されず、データの完全な所有権とプライバシーを確保。



・完全無料

サブスクリプションや機能解放のための追加料金は不要で、オープンソースとして提供。



・LaTeX数式の表示

数学や科学のノートに必須な数式をMathML・LaTeX・AsciiMathをブラウザで表示するためのJavascriptライブラリ「MathJax」を用いて表示。





・図表作成

Mermaid構文でフローチャートやマインドマップ、図表を作成可能。





・コードハイライト

プログラミング言語のコードをハイライト表示する機能。





・スマートタグ

ノートの冒頭にタグを記述することで、サイドパネルにタグの一覧が表示されます。





・ノートテンプレート

会議メモや日記などで便利な、現在の日時が挿入された状態で新規ノートを作成できるテンプレート機能。





・グラフビュー

内部リンクによる各ノート間の関連性を可視化。





・シンプルなストレージ

フォルダとmdファイルによるシンプルな保存形式でバックアップも簡単。





・テーマ

ダークモードやライトモードを含む8つの組み込みテーマおよびカスタマイズが可能。





・お気に入り

お気に入りのノートにスターを付けるとサイドバーに一覧で表示。





・アウトラインパネル

サイドパネルにノートの見出し一覧を表示、見出しをクリックするとノート内の該当箇所に移動。





・アプリとしてインストール

PWA対応でデスクトップやスマホにインストールして単独アプリとして利用可能。





・多言語対応

日本語・ドイツ語・英語・スペイン語・フランス語・イタリア語・ロシア語・スロベニア語・中国語（簡体字）に対応。





・拡張可能

プラグインシステムでカスタム機能や統合を追加可能。



なお、NoteDiscoveryにはマルチユーザー機能はなく、パスワードによるアクセス制御のみ可能です。さらにHTTPSでのアクセスを行うためには別途リバースプロキシの構築が必要となります。